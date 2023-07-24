Липецкий «Сокол» хочет стать сильнейшей любительской командой России на стадионе ЧМ-2018

Наши парни бьются за звание сильнейшей любительской команды России.

Чемпион области по футболу липецкий «Сокол» защищает цвета региона и всей центральной части России в финале Кубка регионов, который проходит под эгидой РФС в Саранске.

После двух матчей у «соколов» есть все шансы выйти из группы в полуфинал и побороться за звание одной из сильнейших команд России.

Исторический шанс «Сокола»

В турнире принимают участие 8 команд, разбитые на две подгруппы – почти все являются победителями «Кубка чемпионов» в своих регионах, объединяющих по несколько областей. Исключением как раз и является «Сокол», который в «Кубке чемпионов» СФФ «Центр» занял 2-е место, уступив «Химику» из Новомосковска Тульской области. Но туляки решили отказаться от участия в финале, и заменили их как раз липчане, для которых нынешний финал – исторический шанс.







Состав у «Сокола» очень крепкий. В него входят несколько именитых в прошлом игроков «Металлурга» Андрей Ширяев, Алексей Журавлёв, многолетний капитан «сталеваров» Евгений Фролов, Евгений Барбашин. Специально на эти соревнования команду усилил и «добринский Марадона» Андрей Овчинников, рекордсмен по числу сезонов в «Металлурге» - 15.

Победа

В первом матче подопечные липецкого тренера Алексея Щекочихина вырвали победу у команды ГУОР «Карелия» из Кондопоги – 1:0.



"Марадона" Овчинников скорости не растерял, дриблинг не утратил



Матч уже клонился к ничьей, но за одну минуту до конца липчане провели голевую атаку: Барбашин промчался по правому флангу и подал в район 11-метровой отметки, откуда вышедший на замену лишь несколькими секундами ранее Иван Иванников четко пробил в нижний угол.

Иванников – воспитанник смоленского футбола, в нынешнем сезоне усиливший «Сокол». До этого выйтупал за брянский «Агротрейд».

Поражение

Второй матч липчане проводили с лидером 3-го дивизиона ЮФО/СКФО «Строителем» из города Каменск-Шахтинского.

Соперники из Ростовской области на первых минутах получили колоссальное преимущество. Южане слишком легко проникали в нашу штрафную и не случайно на 6-й и на 10-й минутах отправили два мяча в ворота Ивана Коровина – 0:2.

Во втором тайме «Сокол» смог отыграть один мяч. Гол-красавец дальним ударом в верхний угол на 61-й минуте забил подключившийся к атаке защитник Михаил Акиничев. Но на большее липчан не хватило.



Михаил Акиничев (слева) забил, но команду не спас



"День Ч"

«Строитель» уже обеспечил себе выход в полуфинал, куда выходят два сильнейших коллектива. У него 2 победы.

По одной «виктории» имеют «Сокол» и «ГУОР-Карелия». Липчанам для продолжения борьбы за медали необходимо завтра обыграть аутсайдера группы Жасмина» из Михайловска Свердловской области. Уральцы пока только проигрывали: «строителям» - 2:7 и училищу олимпийского резерва – 2:3. Матч начнётся в 11:00.



Тренер "соколов" Алексей Щекочихин



«Мордовия-Арена»

Полуфиналы турнира, а также встреча за 3-е место и финал пройдут на главном стадионе Мордовии, построенном к чемпионату мира-2018. Возможность сыграть на таком стадионе в официальном матче – уже сама по себе награда.



Капитан команды Алексей Журавлёв

Ударный форвард Николай Лутовинов

Фото РФС

