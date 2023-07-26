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«Жёсткая посадка» - мечта липецкого «Сокола» сыграть на стадионе ЧМ-2018 оказалась разбитой

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#Футбол #"Сокол"
«Жёсткая посадка» - мечта липецкого «Сокола» сыграть на стадионе ЧМ-2018 оказалась разбитой

В заключительном групповом матче устраивала и ничья...

Чемпион Липецкой области по футболу «Сокол» лишился шансов завоевать награды Кубка регионов среди сильнейших любительских команд страны, который проходит в Саранске.

А ведь всё, казалось, было на мази. В последней игре группового этапа подопечных Алексея Щекочихина устраивала и ничья с «Жасмином» из Михайловска (Свердловская область), который до этого потерпел два поражения кряду. Вероятно, липчане недооценили соперников или сказался плотный график игр, но результат матча «ни в какие ворота» - поражение 2:4.

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Выходили на игру с радужными надеждами

А начиналось всё многообещающе. Уже на 5-й минуте «добринский Марадона» и рекордсмен по числу сезонов за «Металлург», которых у него аж 15. Андрей Овчинников ударом с линии штрафной, казалось, положил начало триумфу – 1:0.

Но соперники ответили своим голом уже через 4 минуты. Сложно оценить игру «Сокола» в дальнейшем, но ещё до перерыва в воротах Ивана Коровина побывали ещё три (!) мяча.

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У уральцев до перерыва залетало всё подряд

Весь второй тайм липчане пытались спасти положение, много атаковали и создавали моменты. Но цели достиг только удар Николая Лутовинова за 3 минуты до финального свистка, итог – обидное поражение.

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Во втором тайме "Жасмин" яростно оборонялся

«Жасмин» же совершил подвиг: уральцы набрали одинаковые 3 очка с «ГУОР-Карелией» из Кондопоги (которую «Сокол» победил в первой игре – 1:0), и за счёт лучшей разницы проскочили в полуфинал со второго места. Вне конкуренции же в нашей группе был «Строитель» из Каменск-Шахтинского Ровтовской области – 3 победы.

В полуфиналах теперь встретятся «Строитель» и «Кировец-ГУТИД» и «Жасмин» - «МГУ-Талина» (Саранск). Решающие игры турнира пройдут на сорокатысячной «Мордовия-Арене», построенной специально к чемпионату мира-2018. Сыграть на этом стадионе было мечтой липчан, завоевать медали – тем более.

Но вместо этого придётся оставаться на небольшом стадиончике «Старт» в Лесном парке. «Сокол» опустился на последнее место в группе и теперь ему предстоит лишь один матч с аутсайдером из соседней четвёрки – ивановским «Фениксом», встреча пройдёт в четверг, 27 июля, в 14:30.

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Экс-капитан "Металлурга", а ныне бравый "сокол" Евгений Фролов

Липецкие команды крайне редко в турнирах главных команд любителей страны, ещё реже – добиваются успехов. Последними на пьедестал почёта на аналогичных соревнованиях поднимались футболисты липецкого «Динамо», которые дважды были третьими в 1994 и 1995 гг.

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Один из лидеров липчан Остап Рыжов в прошлом году был на просмотре в главной профессиональной команде области

Фото РФС

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#Футбол #"Сокол"

Комментарии (2)

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fed

23 минуты назад
Один фик интересней чем металлург. Бесплатный клуб играет на горящих глазах. Это главное. А не за сто мультов но кое как лишь бы бабыло из бюджета хапнуть
ответить

Очень

41 минуту назад
жаль.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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