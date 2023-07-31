Происшествия
сегодня, 09:42
На парковке у «Линии» электросамокатчик попал под «ВАЗ»
Никто не пострадал.
30 июля в 19:54 на парковке у «Линии» столкнулись «ВАЗ» и электросамокат. Происшествие записал видеорегистратор.
ДТП обошлось без пострадавших.
— Сообщение в ГИБДД о происшествии не поступало, сообщений из медицинских организаций о пострадавших тоже нет, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
ДТП обошлось без пострадавших.
— Сообщение в ГИБДД о происшествии не поступало, сообщений из медицинских организаций о пострадавших тоже нет, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Гость
Электросамокатчик