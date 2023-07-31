Происшествия

сегодня, 09:42

На парковке у «Линии» электросамокатчик попал под «ВАЗ»

2 904
#ДТП
2

Никто не пострадал.

30 июля в 19:54 на парковке у «Линии» столкнулись «ВАЗ» и электросамокат. Происшествие записал видеорегистратор.

ДТП обошлось без пострадавших.

— Сообщение в ГИБДД о происшествии не поступало, сообщений из медицинских организаций о пострадавших тоже нет, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
2 904
#ДТП
2

Комментарии (2)

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Гость

20 минут назад
Теперь самокат продаст, машины нынче дорого стоят
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Электросамокатчик

52 минуты назад
Куда хочу - туда и лечу! Слепым преграды нету!
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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