Липецкая спортсменка с ростом 129 см выиграла чемпионат России в толкании ядра

При этом Алёна Бахаева выполнила ещё и норматив мастера спорта международного класса.

Поистине безграничные возможности продемонстрировала 22-летняя липчанка Алёна Бахаева в чемпионате России среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Спортсменка, чей рост всего 129 см, стала победительницей чемпионата в толкании ядра, запустив снаряд на 7,77 сантиметров. Результат можно назвать выдающимся, ведь с его помощью Алёна выполнила норматив мастера спорта России международного класса среди спортсменок категории F-41 (среди спортсменов до 137 см).

К «золоту» Бахаева добавила ещё и «бронзовую» медаль в метании диска с результатом 19 метров 94 сантиметра.

История Алёны Бахаевой уникальна. В своё время талантливую девушку разглядел Валерий Хоровцев, который подготовил многих липецких метателей. Алёна сомневалась, но начала ходить на тренировки, а в 2017 году выиграла первенство России среди своих сверстниц. Сейчас воспитанница областной спортивно-адаптивной школы – одна из ведущих спортсменок страны в паралимпийском классе.

В Чебоксарах выступал и наш Кирилл Степанов в беге на 200 метров (Т35 класс), в итоге финишировав 5-м, но при этом тоже выполнивший норматив мастера спорта международного класса - 27,54 сек.

Добавим, что в чемпионате России на стадионе «Олимпийском» в Чувашии приняли участие 370 спортсменов из 52 регионов.



Фото из архива спортсменки

