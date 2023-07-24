Спорт

58 минут назад

Липецкая спортсменка с ростом 129 см выиграла чемпионат России в толкании ядра

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#Лёгкая атлетика #спорт инвалидов #ПОДА #Алёна Бахаева
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Липецкая спортсменка с ростом 129 см выиграла чемпионат России в толкании ядра

При этом Алёна Бахаева выполнила ещё и норматив мастера спорта международного класса.

Поистине безграничные возможности продемонстрировала 22-летняя липчанка Алёна Бахаева в чемпионате России среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Спортсменка, чей рост всего 129 см, стала победительницей чемпионата в толкании ядра, запустив снаряд на 7,77 сантиметров. Результат можно назвать выдающимся, ведь с его помощью Алёна выполнила норматив мастера спорта России международного класса среди спортсменок категории F-41 (среди спортсменов до 137 см).

К «золоту» Бахаева добавила ещё и «бронзовую» медаль в метании диска с результатом 19 метров 94 сантиметра.

История Алёны Бахаевой уникальна. В своё время талантливую девушку разглядел Валерий Хоровцев, который подготовил многих липецких метателей. Алёна сомневалась, но начала ходить на тренировки, а в 2017 году выиграла первенство России среди своих сверстниц. Сейчас воспитанница областной спортивно-адаптивной школы – одна из ведущих спортсменок страны в паралимпийском классе.

В Чебоксарах выступал и наш Кирилл Степанов в беге на 200 метров (Т35 класс), в итоге финишировав 5-м, но при этом тоже выполнивший норматив мастера спорта международного класса - 27,54 сек.

Добавим, что в чемпионате России на стадионе «Олимпийском» в Чувашии приняли участие 370 спортсменов из 52 регионов.

Фото из архива спортсменки

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#Лёгкая атлетика #спорт инвалидов #ПОДА #Алёна Бахаева
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Комментарии (1)

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33 минуты назад
Алёне РЕСПЕКТ!!!
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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