58 минут назад
Липецкая спортсменка с ростом 129 см выиграла чемпионат России в толкании ядра
При этом Алёна Бахаева выполнила ещё и норматив мастера спорта международного класса.
Спортсменка, чей рост всего 129 см, стала победительницей чемпионата в толкании ядра, запустив снаряд на 7,77 сантиметров. Результат можно назвать выдающимся, ведь с его помощью Алёна выполнила норматив мастера спорта России международного класса среди спортсменок категории F-41 (среди спортсменов до 137 см).
К «золоту» Бахаева добавила ещё и «бронзовую» медаль в метании диска с результатом 19 метров 94 сантиметра.
История Алёны Бахаевой уникальна. В своё время талантливую девушку разглядел Валерий Хоровцев, который подготовил многих липецких метателей. Алёна сомневалась, но начала ходить на тренировки, а в 2017 году выиграла первенство России среди своих сверстниц. Сейчас воспитанница областной спортивно-адаптивной школы – одна из ведущих спортсменок страны в паралимпийском классе.
В Чебоксарах выступал и наш Кирилл Степанов в беге на 200 метров (Т35 класс), в итоге финишировав 5-м, но при этом тоже выполнивший норматив мастера спорта международного класса - 27,54 сек.
Добавим, что в чемпионате России на стадионе «Олимпийском» в Чувашии приняли участие 370 спортсменов из 52 регионов.
Фото из архива спортсменки
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