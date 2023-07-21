Происшествия
50 минут назад
«Лада-Калина» съехала в кювет
Водитель госпитализирован.
20 июля в 05:45 на улице Центральной села Требунки Данковского района 27-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» съехал в кювет. Водитель был госпитализирован в Данковскую ЦРБ.
Вчера в Липецке в 20:35 на улице Папина 39-летний водитель «Вольво» врезался в стоящий «ГАЗ». Водитель «Вольво» скончался на месте ДТП по прибытии скорой помощи, но до транспортировки в больницу.
В 14:20 на улице Авиационной 65-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», по предварительным сведениям, при несоблюдении очередности проезда столкyлся с «Фольксваген Поло» под управлением 20-летнего водителя. В ДТП пострадал 46-летний пассажир «Лады», он госпитализирован.
В Усмани в 10:20 на перекрестке дорог улиц Достоевского и Советской 62-летний водитель автомобиля «Киа Сид», по предварительным сведениям, при выезде на перекресток не уступил дорогу «Тойоте-Королла» под управлением 29-летнего водителя. После столкновения «Тойота-Королла» врезалась в «Митсубиси Аутлендер» под управлением 66-летнего водителя. В ДТП пострадал 76-летний пассажир «Тойоты», он доставлялся в больницу, после оказания помощи был направлен на амбулаторное лечение.
Вчера в Липецке в 20:35 на улице Папина 39-летний водитель «Вольво» врезался в стоящий «ГАЗ». Водитель «Вольво» скончался на месте ДТП по прибытии скорой помощи, но до транспортировки в больницу.
В 14:20 на улице Авиационной 65-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», по предварительным сведениям, при несоблюдении очередности проезда столкyлся с «Фольксваген Поло» под управлением 20-летнего водителя. В ДТП пострадал 46-летний пассажир «Лады», он госпитализирован.
В Усмани в 10:20 на перекрестке дорог улиц Достоевского и Советской 62-летний водитель автомобиля «Киа Сид», по предварительным сведениям, при выезде на перекресток не уступил дорогу «Тойоте-Королла» под управлением 29-летнего водителя. После столкновения «Тойота-Королла» врезалась в «Митсубиси Аутлендер» под управлением 66-летнего водителя. В ДТП пострадал 76-летний пассажир «Тойоты», он доставлялся в больницу, после оказания помощи был направлен на амбулаторное лечение.
valerafromsplus