Происшествия

50 минут назад

«Лада-Калина» съехала в кювет

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#ДТП
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«Лада-Калина» съехала в кювет

Водитель госпитализирован.

20 июля в 05:45 на улице Центральной села Требунки  Данковского района 27-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» съехал в кювет. Водитель был госпитализирован в Данковскую ЦРБ.

Вчера в Липецке в 20:35 на улице Папина 39-летний водитель «Вольво» врезался в стоящий «ГАЗ». Водитель «Вольво» скончался на месте ДТП по прибытии скорой помощи, но до транспортировки в больницу.

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В 14:20 на улице Авиационной 65-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», по предварительным сведениям, при несоблюдении очередности проезда столкyлся с «Фольксваген Поло» под управлением 20-летнего водителя. В ДТП пострадал 46-летний пассажир «Лады», он госпитализирован.

В Усмани в 10:20 на перекрестке дорог улиц Достоевского и Советской 62-летний водитель автомобиля «Киа Сид», по предварительным сведениям, при выезде на перекресток не уступил дорогу «Тойоте-Королла» под управлением 29-летнего водителя. После столкновения «Тойота-Королла» врезалась в «Митсубиси Аутлендер» под управлением 66-летнего водителя. В ДТП пострадал 76-летний пассажир «Тойоты», он доставлялся в больницу, после оказания помощи был направлен на амбулаторное лечение.
1 618
#ДТП
2

Комментарии (1)

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valerafromsplus

35 минут назад
Калине нужен лес, а не шоссе))
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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