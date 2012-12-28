Липецкий фигурист продолжает радовать лутцами и акселями

Связки сложных приёмов в январе принесли Степану Юрову две медали серьёзных турниров.

Затем Степан занял 3-е место в первенстве Москвы среди мальчиков старшего возраста с суммой 227,06 балла. Да первых места заняли его товарищи по школе «Хрустальный» Кирилл Жураховский – 256,93 и Артём Федотов – 230,39.





Фото Михаила Шарова, figure-skaters.ru

В 12 лет воспитанник липецкой школы фигурного катания Степан Юров уже собирает награды престижных турниров и радует сложными техническими элементами.В Саранске спортсмен, теперь выступающий под флагом столичной школы «Хрустальный» у тренера Сергея Дудакова стал победителем мемориала первого советского чемпиона мира, Заслуженного мастера спорта СССР Сергея Волкова.По сумме трёх программ – короткой, отдельных элементов и произвольной Юров набрал 241,58 баллов. Ближайший преследователь Роман Глазов из Нижнего Новгорода отстал ненамного –240,21. А вот «бронзовый» призёр Глеб Дудченко из подмосковного Одинцова набрал уже гораздо меньше баллов, чем оба лидера – 219,51.В короткой программе Юров чисто выполнил тройной лутц и каскад из двух тройных тулупов. А в произвольной разразился связкой тройной лутц — двойной аксель — двойной тулуп.