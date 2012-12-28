Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Пенсионерка отдала курьеру мошенников 580 000 рублей: жительнице Задонского района придётся их вернуть
Провела самый зрелищный бой – чемпионка мира по боксу Дина Сикстус наконец-то напомнила о себе
Общество
22
6 минут назад
Липецкая вечЁрка: построят ли «Турист-2», ожидание снегопада и 10 домов без тепла
Сегодня, 30 января, девелопер не намерен сдаваться, проиграв суд по строительству ЖК «Турист-2», спасатели предупредили о сильном снегопаде, и жильцы 10 домов Липецка весь день провели без отопления и горячей воды.
Строительная компания «Брусника» уже заявила, что намерена обжаловать это решение в 19 апелляционном суде, который располагается в Воронеже. Добавив, что удивлена скоростью его принятия. Напомним, суд длился год.
Строны, кстати, могут не ограничиться разбирательством в Воронеже, они также имеют право обратиться в кассационную инстанцию — арбитражный суд Центрального округа в Калуге, а потом в Верховный суд.
Пока будет продолжаться судебная тяжба, стройка продолжаться не будет. Сейчас застройщик занят ее консервацией. Это требование законодательства для площадок, на которых полгода не ведется строительство — во время процесса Арбитражный суд принял обеспечительные меры и запретил возводить ЖК.
Новости про «Турист-2» в общей сложности набрали более 100 комментариев.
«Восстановили бы гостиничный комплекс, грязелечебницу, вот это было дело», — предложмл Сталин.
«Спасибо здравым людям!» — поблагодарил Гость.
«Очередная заброшка будет. Уж лучше бы ЖК построили», — вангует Ваш тренер.
«Остановите этих пихателей! Построят непонятно что и где, продадут по золотой копеечке, а людям жить без благ цивилизации (только интернет и остаётся). Ни парковки, ни остановки, школа/садик за версту, ни клумбочки полюбоваться, ещё и вода/свет по расписанию. И как люди на это идут?» — попросила Тыква.
«Отлично! Прокуратуре, судье — уважение! Ну не место там этим высоткам! Там нужно что-то для людей, для детей! Сделайте там, что-то интересное, не пустую развлекаловку, а что-то такое, чтобы повышался IQ, ну, например, навскидку: планетарий для ребят, что-то для развития ребят!» — написал Швондер.
«Лучше аквапарк на этом месте построить и развлекательный центр (без магазинов) и для всех, а не только для детей!» — еще предложение от Липецких басен.
«В Нижнем парке вообще ничего не надо строить! Надо его озеленять, и придать ему вид, который был до того, как его изуродовали!» — написла Елена.
«Ещё бы вынесли решение котлован убрать и облагородить место за счёт тех, кто подписал разрешение. Может тогда будут задуматься, прежде чем ставить красивый росчерк пера», — добавила Татьяна.
«Весь город против этого строительства, а Брусника все воюет. И департаменту давно нужно задуматься за кого они», — считает Игорь Михайлович.
Спасатели предупредили о непогоде. В субботу 31 января в Липецкой области ожидается сильный снег, метель, а порывы ветра местами будут достигать скорости 16 м/с. По шкале Бофорта он считается «крепким».
В воскресенье, 1 февраля, снегопады прекратятся, но случится новая напасть — сильно похолодает. Среднесуточная температура воздуха составит 19-20 градусов мороза, что на 11-13 градусов ниже нормы.
Комменаторы GOROD48 только порадовались такой погоде!
«Настоящая русская зима со снегом и морозами — класс!» — написал ARD.
«У природы нет плохой погоды это зима», — считает Колхозник.
Сегодня тоже не так уж и тепло, а жильцы 10 домов, которые стоят на улицах Игнатьева и Липовской, остались без отопления. Причем так получилось, что для некоторых это стало сюрпризом. Липецкий филиал компании «РИР-Энерго» сообщил об отключениях не, как обычно, через соцсети, а в личный кабинет абонентов и на электронную почту. Из-за этой неразберихи прокуратура начала проверку.
«Оперативные работы на теплосети проведены в вынужденном порядке: из-за нарушения герметизации на входе в дом, за состояние которой отвечает управляющая компания, вода попала в его подвал. Ограничения в теплоснабжении были кратковременными. Ремонт завершен, теплоснабжение восстанавливается», — сообщили в энергокомпании.
Зато сегодня с утра жителей 1-19 микрорайонов, Опытной станции, центра города и Карьера предупредили о возможном снижении давления воды и повышении ее мутности. Причина — авария на сетях электроснабжения, которую уже устранили.
«Это снижение давления последние время наблюдается ежедневно в центре города. Особенно заметно на стиральных машинках, посудомоечных, водонагревателях и прочей техникой, связаной с водой. Вода еле заполняет данную технику», — пожаловался Гость.
«Неоднократно писали, что водозабор — это объект повышенной опасности, и он должен быть снабжён дополнительным кабелем запитки или резервным генератором на подобные ситуации. Может, всё-таки обратить внимание соответствующим органам на это, и выяснить, есть ли это, и в каком оно состоянии находится?» — предложил другой Гость.
Завтра в Липецке облачно, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Температура днем, по прогнозам синоптиков, составит от -11 до -13 градусов. Отличная зимняя погода, если не планировать дальних поездок на автомибиле.
0
1
0
0
0
Комментарии