Липецкая вечЁрка: построят ли «Турист-2», ожидание снегопада и 10 домов без тепла

Сегодня, 30 января, девелопер не намерен сдаваться, проиграв суд по строительству ЖК «Турист-2», спасатели предупредили о сильном снегопаде, и жильцы 10 домов Липецка весь день провели без отопления и горячей воды.