Происшествия

25 минут назад

Водитель «Вольво» врезался в припаркованную «Газель» из-за плохого самочувствия

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#ДТП
Водитель «Вольво» врезался в припаркованную «Газель» из-за плохого самочувствия

Очевидцы подбежали к нему, но он уже не подавал признаков жизни.

Вечером 20 июля на улице Папина в Липецке рядом с роддомом водитель внедорожника «Вольво» врезался в припаркованную «Газель».

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По словам очевидцев, скорее всего мужчине стало плохо — когда они подбежали к автомобилю, водитель не подавал признаков жизни.

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Причины смерти водителя определит экспертиза.

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#ДТП

Комментарии (1)

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Алли Гарх

5 минут назад
это женская консультация, а не роддом!
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