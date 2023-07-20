Водитель «Вольво» врезался в припаркованную «Газель» из-за плохого самочувствия

Очевидцы подбежали к нему, но он уже не подавал признаков жизни.









По словам очевидцев, скорее всего мужчине стало плохо — когда они подбежали к автомобилю, водитель не подавал признаков жизни.







Причины смерти водителя определит экспертиза.





Вечером 20 июля на улице Папина в Липецке рядом с роддомом водитель внедорожника «Вольво» врезался в припаркованную «Газель».По словам очевидцев, скорее всего мужчине стало плохо — когда они подбежали к автомобилю, водитель не подавал признаков жизни.Причины смерти водителя определит экспертиза.