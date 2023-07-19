Происшествия

сегодня, 16:05

Конфискацию автомобиля «Ниссан Альмера» за пьяную езду обжаловать не удалось

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#ПДД #нарушение #пьяная езда
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Конфискацию автомобиля «Ниссан Альмера» за пьяную езду обжаловать не удалось

Осужденный по «пьяной статье» ссылался на тяжёлое материальное положение.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Тербунского районного суда за пьяную езду.

Напомним, Тербунский районный суд вынес приговор 31-летнему мужчине по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Мужчина уже был подвергнут административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения: в феврале 2023 года мужчина был лишен водительских прав на 1,5 года и оштрафован на 30 000 рублей, но он снова сел за руль пьяным и снова отказался от медосвидетельствования. Причём это произошло меньше чем через месяц после вынесения первого приговора.

Он поехал на принадлежащем ему автомобиле к родственнику, по дороге был остановлен сотрудниками ГИБДД, прошел освидетельствование на состояние опьянения на месте алкотектором, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования в больнице.

В суде водитель признал вину, ему назначили 320 часов обязательных работ и лишили прав на 2,5 года. Автомобиль «Ниссан Альмера» был конфискован и обращен в собственность государства.

Но 31-летний житель Липецкой области обжаловал приговор в части дополнительного наказания – конфискации принадлежащего ему автомобиля.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина ссылался на тяжелое материальное положение. В апелляционной жалобе защитник осужденного указал, что он официально не трудоустроен, имеет кредитные обязательства, воспитывает малолетнего ребенка, а изъятие автомобиля негативно отразится на условиях жизни его семьи.

Но Липецкий областной суд не нашел оснований для отмены или изменения приговора суда первой инстанции.

В определении суда отмечается, что «по смыслу уголовного закона, применение нормы о конфискации транспортного средства не зависит от условий жизни и материального положения осужденного». Для ее применения необходимо наличие двух обстоятельств: принадлежность машины обвиняемому и использование автомобиля при совершении преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ.
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#ПДД #нарушение #пьяная езда
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Комментарии (3)

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Любопытный липчанин

14 минут назад
Как может езда быть пьяной? Езда вроде как неодушевленная...
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Гром.

56 минут назад
Почему же Олега Петровича не конфисковали.
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Сергей

сегодня, 16:17
Конфискуют у простых людей, хотя и за дело. Блатных и богатых не тронут никогда. Боятся!
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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