Происшествия
сегодня, 16:05
Конфискацию автомобиля «Ниссан Альмера» за пьяную езду обжаловать не удалось
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Осужденный по «пьяной статье» ссылался на тяжёлое материальное положение.
Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Тербунского районного суда за пьяную езду.
Напомним, Тербунский районный суд вынес приговор 31-летнему мужчине по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Мужчина уже был подвергнут административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения: в феврале 2023 года мужчина был лишен водительских прав на 1,5 года и оштрафован на 30 000 рублей, но он снова сел за руль пьяным и снова отказался от медосвидетельствования. Причём это произошло меньше чем через месяц после вынесения первого приговора.
Он поехал на принадлежащем ему автомобиле к родственнику, по дороге был остановлен сотрудниками ГИБДД, прошел освидетельствование на состояние опьянения на месте алкотектором, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования в больнице.
В суде водитель признал вину, ему назначили 320 часов обязательных работ и лишили прав на 2,5 года. Автомобиль «Ниссан Альмера» был конфискован и обращен в собственность государства.
Но 31-летний житель Липецкой области обжаловал приговор в части дополнительного наказания – конфискации принадлежащего ему автомобиля.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина ссылался на тяжелое материальное положение. В апелляционной жалобе защитник осужденного указал, что он официально не трудоустроен, имеет кредитные обязательства, воспитывает малолетнего ребенка, а изъятие автомобиля негативно отразится на условиях жизни его семьи.
Но Липецкий областной суд не нашел оснований для отмены или изменения приговора суда первой инстанции.
В определении суда отмечается, что «по смыслу уголовного закона, применение нормы о конфискации транспортного средства не зависит от условий жизни и материального положения осужденного». Для ее применения необходимо наличие двух обстоятельств: принадлежность машины обвиняемому и использование автомобиля при совершении преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ.
Напомним, Тербунский районный суд вынес приговор 31-летнему мужчине по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Мужчина уже был подвергнут административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения: в феврале 2023 года мужчина был лишен водительских прав на 1,5 года и оштрафован на 30 000 рублей, но он снова сел за руль пьяным и снова отказался от медосвидетельствования. Причём это произошло меньше чем через месяц после вынесения первого приговора.
Он поехал на принадлежащем ему автомобиле к родственнику, по дороге был остановлен сотрудниками ГИБДД, прошел освидетельствование на состояние опьянения на месте алкотектором, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования в больнице.
В суде водитель признал вину, ему назначили 320 часов обязательных работ и лишили прав на 2,5 года. Автомобиль «Ниссан Альмера» был конфискован и обращен в собственность государства.
Но 31-летний житель Липецкой области обжаловал приговор в части дополнительного наказания – конфискации принадлежащего ему автомобиля.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина ссылался на тяжелое материальное положение. В апелляционной жалобе защитник осужденного указал, что он официально не трудоустроен, имеет кредитные обязательства, воспитывает малолетнего ребенка, а изъятие автомобиля негативно отразится на условиях жизни его семьи.
Но Липецкий областной суд не нашел оснований для отмены или изменения приговора суда первой инстанции.
В определении суда отмечается, что «по смыслу уголовного закона, применение нормы о конфискации транспортного средства не зависит от условий жизни и материального положения осужденного». Для ее применения необходимо наличие двух обстоятельств: принадлежность машины обвиняемому и использование автомобиля при совершении преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ.
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Любопытный липчанин
Гром.
Сергей