Сегодня в Липецке: удалёнщики грозят увольнением и другие страшилки нашего города

Липчан сегодня ждут концерты, спектакли и кинопремьеры.

После сильных морозов мы дожили и до плюсовой температуры. Днём в Липецке от 0 до +2 градусов и осадки – снег с дождём.









Такая погода вносит свои расписания и в работу мест для массового катания. О приостановке работы в социальных сетях уже сообщили катки на стадионе «Сокол» и ФОК «Пламя».









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- ул. С. Кондарева, 1, 2, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19.









С 09:00 до 17:00 обесточат:





- ул. Учительская.













Фэнтези-спектакль





В 18:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Ученик колдуна» (12+).













Спектакль на основе преданий, собранных в разное время в разных областях России.









В 19:00 в театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) начнётся концерт вокальной группы и оркестра «Я люблю тебя, Россия!» (6+).













В 18:32 культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает на концерт известного барда Александра Звенигородского (6+).









В России уже сформировалась группа людей, которые в своей трудовой биографии работали исключительно дистанционно. В неё при попытке вернуться в офис написали бы заявление об уходе 41% опрошенных.

















В ролях: Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Сергей Шакуров.









- ул. 6-ой Гвардейской Дивизии, 6, 10, 11, 12, 12а, 25, 26;- ул. Бачурина, 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17;- ул. Жуковского, 6, 6а, 8а/1, 8а;- ул. Коммунистическая, 4, 5, 6, 12, 14, 16;- ул. Краснознаменная, 5;- ул. Молодежная, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Будённого, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового.В селе Сырском терпеть придётся жителям улиц Калинина, Пролетарской, Садовой.- ул.1 Мая;- ул. 300-летия флота России;- ул. Адмирала Апраксина;- ул. Грибная, 4, 44;- ул. Кирова;- ул. Комарова;- ул. Провинциальная- ул. КраеведческаяКроме того, в селе Ссёлки не станет света на улицах Гагарина, Космонавтов, Ленина, Лесной, Набережной, Пушкина, Советской, а ещё – в садоводчестве «Цементник».Угодить в затор всегда неприятно, но есть способ избежать этого, если пользоваться приложением.Фэнтези в двух действиях по мотивам книги Отфрида Пройслера. Сирота по имени Крабат во время скитаний в поисках лучшей жизни попадает на старую зловещую мельницу. Её хозяин соглашается его приютить, но с одним условием: Крабат должен пойти к нему в ученики. Так наш герой становится одним из подопечных Мастера - мельника и могущественного колдуна. Спасёт, естественно, только любовь.В 19:01 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9 к2) покажут спектакль «Страшилки у костра»В 18:30 в ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3) начнётся вечер современного танца оз известного коллектива «Данс Лен Клаб»В гости к липецким подопечным Игоря Сурмия приедут из столицы солисты «ФриДанс Компани». Зрителя ждет премьера танцевального спектакля «Эволюция мужчин» — остроумная, сатирическая и ироническая история о непростой, сложной, веселой, трагичной, порой анекдотичной жизни четырех мужчин, время от времени пересекающихся с единственной женщиной. А ещё – мини спектакль «Дервиши», перфоманс солистки Дуси Кочетовой.Душевные народные казачьи песни и современные авторские произведения о судьбе казачества России в исполнении вокальной группы, а также инструментальные номера оркестра.Гость из Санкт-Петербурга представит программу «Что там за этим словом?», в которой представит не только свои песни, но и сочинения других известных бардов. Музыка и тексты, наполненные смыслами.Каждый третий липчанин, работающий на удалёнке, предпочтёт увольнение, если начальство решит пересадить его в офис, выяснили в SuperJob. 34% выполнят распоряжение начальства, а ещё треть заявила, что всё будет зависеть от зарплаты.Впрочем, не стоит думать, что удалённый труд – это отсутствие обязанностей. Нередко приходится трудится даже больше тех, кто ходит «от звонка до звонка» в офис, ведь всё зависит от объема задач. Несомненный плюс удалённой работы – экономия времени, которое уходило бы на дорогу до работы. И пережить недавние морозы было проще.В четверг на экраны по традиции вышли новые фильмы, которые уже доступны в липецких кинотеатрах.Россия, 2026. Комедия. Режиссёр Юлия ТрофимоваКатя и Иван на грани развода. Они соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии: месяц с ними будет жить Комментатор — человек, проговаривающий все их мысли и чувства.Ирина Горбачёва, Юлия Снигирь, Александр Петров, Сергей Бурунов.Россия, 2026. Комедия. Режиссёр Дмитрий Суворов20 лет семейной идиллии рушатся в одно мгновение, когда Виктор называет заботы жены по дому «нехитрыми». В ответ Вера, забывшая о карьере юриста ради семьи, объявляет забастовку и улетает на Мальдивы. Оставшись один с четырьмя детьми и собакой, успешный топ-менеджер Виктор быстро понимает, что хаос семейного быта — это испытание, к которому никакие бизнес-стратегии не готовят.Александр Ревва, Глафира Тарханова, Виталия Корниенко.Россия, 2026. Спортивная драма. Режиссёр Мгер МкртчянЛегендарный спартаковец Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата» и ставит перед собой невыполнимую задачу: нацеливается на «золотой дубль» — медаль чемпионата и победу в Кубке СССР — но команда не принимает нового тренера, а главный противник готов на все ради победы.