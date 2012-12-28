Все новости
После столкновения с фурой легковушку разорвало на части
Происшествия
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Происшествия
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
Виновна ли 43-летняя женщина в убийстве мужа — решат присяжные
Происшествия
Сотрудницу магазина оскорбили на общем собрании — её начальниц оштрафовали
Общество
Семерых липчан подозревают в организации четырёх подпольных казино
Происшествия
«Ирония судьбы» или квартирная кража
Происшествия
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
Происшествия
Первые последствия непогоды: Липецк покрывается ледяной коркой
Общество
«Ирония судьбы» или квартирная кража
Происшествия
Сегодня в Липецке: удалёнщики грозят увольнением и другие страшилки нашего города
Общество
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
Победа! Липецкие хоккеисты героически выиграли первый раз в году
Спорт
В Липецкой области — ракетная опасность
Происшествия
Водитель попавшей под «МАН» легковушки умер в больнице: дело ушло в суд
Происшествия
Осуждённый за пьяную езду водитель продал конфискованный «Форд Фокус»
Происшествия
Двое мужчин погибли во время пожаров в жилых домах
Общество
В «Металлург» приехал футболист-блогер, ролики которого собирали миллионы просмотров
Спорт
Общество
904
сегодня, 07:00
4

Сегодня в Липецке: удалёнщики грозят увольнением и другие страшилки нашего города

Липчан сегодня ждут концерты, спектакли и кинопремьеры.

Уже весна?

После сильных морозов мы дожили и до плюсовой температуры. Днём в Липецке от 0 до +2 градусов и осадки – снег с дождём.

_DSC164612.jpg

Катки растаяли

Такая погода вносит свои расписания и в работу мест для массового катания. О приостановке работы в социальных сетях уже сообщили катки на стадионе «Сокол» и ФОК «Пламя».

DSC_102112.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 6-ой Гвардейской Дивизии, 6, 10, 11, 12, 12а, 25, 26;
- ул. Бачурина, 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17;
- ул. Жуковского, 6, 6а, 8а/1, 8а;
- ул. Коммунистическая, 4, 5, 6, 12, 14, 16;
- ул. Краснознаменная, 5;
- ул. Молодежная, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
- ул. С. Кондарева, 1, 2, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19.

egjpqlvdnhdsw4d2g5m0dsmcwmsflnwb.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Будённого, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового.

В селе Сырском терпеть придётся жителям улиц Калинина, Пролетарской, Садовой.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул.1 Мая;
- ул. 300-летия флота России;
- ул. Адмирала Апраксина;
- ул. Грибная, 4, 44;
- ул. Кирова;
- ул. Комарова;
- ул. Провинциальная
- ул. Краеведческая
- ул. Учительская.

c072119wof1fa9nmgizh5lwe0xdahq15.JPG

Кроме того, в селе Ссёлки не станет света на улицах Гагарина, Космонавтов, Ленина, Лесной, Набережной, Пушкина, Советской, а ещё – в садоводчестве «Цементник».

Пробки

Угодить в затор всегда неприятно, но есть способ избежать этого, если пользоваться приложением.



Фэнтези-спектакль

В 18:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Ученик колдуна» (12+).

023rnfitcjcazdz6zvxxfsvf5guaww7i.jpg

Фэнтези в двух действиях по мотивам книги Отфрида Пройслера. Сирота по имени Крабат во время скитаний в поисках лучшей жизни попадает на старую зловещую мельницу. Её хозяин соглашается его приютить, но с одним условием: Крабат должен пойти к нему в ученики. Так наш герой становится одним из подопечных Мастера - мельника и могущественного колдуна. Спасёт, естественно, только любовь.

Страшилки

В 19:01 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9 к2) покажут спектакль «Страшилки у костра» (12+).

Спектакль на основе преданий, собранных в разное время в разных областях России.

fPhdMA93dtjgpUQWvlkSGBcvgsBOJ_OBWffIWKvy8mgpxMlHg4A8WXWLAd5utyJbwUuLUsReOMeBLOdj5EGb8OL2.jpg

Здесь и вверху фото vk.com/vprachechnuyu

Дуся будет солировать

В 18:30 в ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3) начнётся вечер современного танца оз известного коллектива «Данс Лен Клаб» (6+).

В гости к липецким подопечным Игоря Сурмия приедут из столицы солисты «ФриДанс Компани». Зрителя ждет премьера танцевального спектакля «Эволюция мужчин» — остроумная, сатирическая и ироническая история о непростой, сложной, веселой, трагичной, порой анекдотичной жизни четырех мужчин, время от времени пересекающихся с единственной женщиной. А ещё – мини спектакль «Дервиши», перфоманс солистки Дуси Кочетовой.

6aT9BiCthn3WkIWHZf2aJexXmkplz6_EOxSVzNtYAkdiZbyqQvoAvUST6cEzb9ip4mkxb3uP3Avr4JaGABcA4Wqa.jpg

Фото vk.com/dancelandclub

Казаки запоют

В 19:00 в театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) начнётся концерт вокальной группы и оркестра «Я люблю тебя, Россия!» (6+).

a4db9a5f2213e662bdb0c406f479f9cf.JPG

Душевные народные казачьи песни и современные авторские произведения о судьбе казачества России в исполнении вокальной группы, а также инструментальные номера оркестра.

Бардовская песня

В 18:32 культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает на концерт известного барда Александра Звенигородского (6+).

lkIdrXrLNt1I2En3Z6cLRrUSH45eQ5RO9Uqj6TDmiLVYzDYFlnE35drPD5QzYPcuHVcwZbCgDMA4Hjv-59LSGQVb.jpg

Гость из Санкт-Петербурга представит программу «Что там за этим словом?», в которой представит не только свои песни, но и сочинения других известных бардов. Музыка и тексты, наполненные смыслами.

Удалёнка затягивает

Каждый третий липчанин, работающий на удалёнке, предпочтёт увольнение, если начальство решит пересадить его в офис, выяснили в SuperJob. 34% выполнят распоряжение начальства, а ещё треть заявила, что всё будет зависеть от зарплаты.

В России уже сформировалась группа людей, которые в своей трудовой биографии работали исключительно дистанционно. В неё при попытке вернуться в офис написали бы заявление об уходе 41% опрошенных.

0J2A0635 копия.jpg

Впрочем, не стоит думать, что удалённый труд – это отсутствие обязанностей. Нередко приходится трудится даже больше тех, кто ходит «от звонка до звонка» в офис, ведь всё зависит от объема задач. Несомненный плюс удалённой работы – экономия времени, которое уходило бы на дорогу до работы. И пережить недавние морозы было проще.

Кинопремьеры

В четверг на экраны по традиции вышли новые фильмы, которые уже доступны в липецких кинотеатрах.

«Комментируй это». Россия, 2026. Комедия. Режиссёр Юлия Трофимова (16+)

Катя и Иван на грани развода. Они соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии: месяц с ними будет жить Комментатор — человек, проговаривающий все их мысли и чувства.

В ролях: Ирина Горбачёва, Юлия Снигирь, Александр Петров, Сергей Бурунов.


«Папа может». Россия, 2026. Комедия. Режиссёр Дмитрий Суворов (6+)

20 лет семейной идиллии рушатся в одно мгновение, когда Виктор называет заботы жены по дому «нехитрыми». В ответ Вера, забывшая о карьере юриста ради семьи, объявляет забастовку и улетает на Мальдивы. Оставшись один с четырьмя детьми и собакой, успешный топ-менеджер Виктор быстро понимает, что хаос семейного быта — это испытание, к которому никакие бизнес-стратегии не готовят.

В ролях: Александр Ревва, Глафира Тарханова, Виталия Корниенко.


«Золотой дубль». Россия, 2026. Спортивная драма. Режиссёр Мгер Мкртчян (16+).

Легендарный спартаковец Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата» и ставит перед собой невыполнимую задачу: нацеливается на «золотой дубль» — медаль чемпионата и победу в Кубке СССР — но команда не принимает нового тренера, а главный противник готов на все ради победы.

В ролях: Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Сергей Шакуров.



Дорогие липчане! Потихоньку завершаем январские дела, но не забываем о новостях. Достаточно время от времени заходить на GOROD48, чтобы держать руку на пульсе событий. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас информированными людьми и позволят вовремя ориентироваться в меняющемся мире. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Сегодня в Липецке
1
0
0
0
4

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
:D
20 минут назад
Качественный, отечественный, современный кинематограф, обожаю. Ещё и трейлеры на рутуб, песня, сказка.
Ответить
Элиот
24 минуты назад
Есть ряд работ которые не требуют нахождение работника на предприятии или в офисе. Но трудовой кодекс запрещает работы на дому, но есть "самозанятые", им можно. В результате, предприятие нанимая самозанятых экономит много денег. 13 НДФЛ, 20 пенсионный, 10 медстрахование и т.д. Итого 43 процента. Соответственно работа на удалёнке более доходна для работника чем в офисе. А предприятие экономит аренду. Всем профит, кроме государства. Но оно может и подвинутся.
Ответить
Александр
15 минут назад
В каком именно месте ТК запрещает удаленку штатным сотрудникам можете подсказать? Несколько лет так работаю с официальным оформлением по трудовому договору и со всеми взносами )) А вот за псевдо "самозанятыми" ведет охоту ФНС, может и прижать, тем более все расчеты прозрачны.
Ответить
Диванный эксперт
41 минуту назад
В общем-то, ничего путного сегодня нету. Пока вЛипецке не построят космодром - ничего интересного не будет
Ответить
