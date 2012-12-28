Школьница из Усмани выполнила норматив мастера спорта по боксу

Екатерина Несветаева вошла в элиту.

Несветаева получила «золотую» медаль, а к ней – специальный приз от организаторов за лучшее технико-тактическое мастерство. Но главное даже не в этом: выиграв турнир класса «А», ученица тренера Владимира Зимина выполнила норматив мастера спорта России по боксу. Осталось дождаться приказа министра спорта РФ и документов.





На фото Несветаева на высшей ступени пьедестала, её тренер Владимир Зимин справа в нижнем ряду

Отлично начала новый год восходящая «звездочка» российского бокса Екатерина Несветаева из Усмани. В Тольятти она стала победительницей всероссийских соревнований памяти Героя Соцтруда Николая Семизорова на призы «Спартака».Среди юниорок 17-18 лет усманка выиграла три боя, причем в полуфинале поединок был остановлен ещё в первом раунде ввиду явного преимущества. В финале Катя справилась с Ксенией Голиковой из Самары.