Спорт
Школьница из Усмани выполнила норматив мастера спорта по боксу
Екатерина Несветаева вошла в элиту.
Среди юниорок 17-18 лет усманка выиграла три боя, причем в полуфинале поединок был остановлен ещё в первом раунде ввиду явного преимущества. В финале Катя справилась с Ксенией Голиковой из Самары.
Несветаева получила «золотую» медаль, а к ней – специальный приз от организаторов за лучшее технико-тактическое мастерство. Но главное даже не в этом: выиграв турнир класса «А», ученица тренера Владимира Зимина выполнила норматив мастера спорта России по боксу. Осталось дождаться приказа министра спорта РФ и документов.
На фото Несветаева на высшей ступени пьедестала, её тренер Владимир Зимин справа в нижнем ряду
