Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышение полномочий и мошенничество
В Липецке вычислили и осудили телефонного мошенника — ему дали 7,5 года колонии строгого режима
Участники РОРП ЛО обсудили актуальные проблемы с и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области
Происшествия
136
41 минуту назад
У 35-летней ельчанки изъяли более 20 свёртков с наркотиками
Закладчице грозит от 10 до 20 лет колонии.
По данным следствия, женщина вступила в переписку с неизвестным в Telegram: сообщник занимался поставкой наркотиков и их онлайн-сбытом, а обвиняемая — поиском, хранением и закладкой наркотиков на территории Липецка.
28 августа прошлого года женщина забрала наркотики, заранее спрятанные для нее в тайнике, и успела сделать не менее семи новых более мелких тайников, после чего закладчицу задержали полицейские.
В тот же день у неё изъяли более 20 свертков с запрещенными веществами, среди них были и свертки уже разложенные по тайникам .
— Действия обвиняемой квалифицированы следствием по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному свору, в крупном размере. Женщине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
0
0
0
1
0
Комментарии