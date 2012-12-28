У 35-летней ельчанки изъяли более 20 свёртков с наркотиками

Закладчице грозит от 10 до 20 лет колонии.

Прокурор Советского района направил в суд уголовное дело 35-летней ельчанки, обвиняемой в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.По данным следствия, женщина вступила в переписку с неизвестным в Telegram: сообщник занимался поставкой наркотиков и их онлайн-сбытом, а обвиняемая — поиском, хранением и закладкой наркотиков на территории Липецка.28 августа прошлого года женщина забрала наркотики, заранее спрятанные для нее в тайнике, и успела сделать не менее семи новых более мелких тайников, после чего закладчицу задержали полицейские.В тот же день у неё изъяли более 20 свертков с запрещенными веществами, среди них были и свертки уже разложенные по тайникам .— Действия обвиняемой квалифицированы следствием по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному свору, в крупном размере. Женщине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.