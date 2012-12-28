В Липецкой области снова подорожал бензин

Остановку в подъеме сделал лишь бензин премиальной марки.

Цены на бензин продолжили расти в Липецкой области на прошлой неделе, их рост немного ускорился по сравнению с прошлым периодом.Цены на бензин на прошлой неделе выросли на 0,3% против 0,2% неделей ранее. Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-95 — на 0,4%, или 25 копеек. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 20 по 26 января.Цена на бензин на прошлой неделе выросла в среднем на 0,3% и составила 64,92 рубля за литр против 64,70 рубля неделей ранее. Подорожали три из четырех наблюдаемых видов топлива. На 0,3% подорожал бензин АИ-92, его цена составила 61,45 рубля за литр, неделей ранее есть стоимость была 61,25 рубля. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,4%, она составила 66,85 рубля за литр (на 19 января — 66,60 рубля). Не изменилась стоимость бензина марки АИ-98 — 01,74 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,1%, с 72,87 до 72,97 рубля за литр.