Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышение полномочий и мошенничество
В Липецке вычислили и осудили телефонного мошенника — ему дали 7,5 года колонии строгого режима
Участники РОРП ЛО обсудили актуальные проблемы с и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области
Общество
335
сегодня, 16:00
1
В Липецкой области снова подорожал бензин
Остановку в подъеме сделал лишь бензин премиальной марки.
Цены на бензин на прошлой неделе выросли на 0,3% против 0,2% неделей ранее. Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-95 — на 0,4%, или 25 копеек. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 20 по 26 января.
Цена на бензин на прошлой неделе выросла в среднем на 0,3% и составила 64,92 рубля за литр против 64,70 рубля неделей ранее. Подорожали три из четырех наблюдаемых видов топлива. На 0,3% подорожал бензин АИ-92, его цена составила 61,45 рубля за литр, неделей ранее есть стоимость была 61,25 рубля. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,4%, она составила 66,85 рубля за литр (на 19 января — 66,60 рубля). Не изменилась стоимость бензина марки АИ-98 — 01,74 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,1%, с 72,87 до 72,97 рубля за литр.
2
2
4
2
4
Комментарии (1)