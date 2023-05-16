У любителя пьяной езды конфисковали «Ниссан Альмера»

Мужчина уже во второй раз сел за руль пьяным и отказался от медосвидетельствования.

Тербунский районный суд вынес приговор 31-летнему мужчине по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина уже подвергнут административному наказанию за отказ за медицинское освидетельствование на состояние опьянения, оштрафован на 30 000 рублей и лишен прав на полтора года, но снова сел за руль пьяным и снова отказался от медосвидетельствования.



В суде водитель признал вину. Ему назначили 320 часов обязательных работ и лишили прав на 2,5 года. Автомобиль «Ниссан Альмера» был конфискован и обращен в собственность государства.