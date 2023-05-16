Происшествия

сегодня, 17:44

У любителя пьяной езды конфисковали «Ниссан Альмера»

1 393
#ПДД #нарушение #пьяная езда
У любителя пьяной езды конфисковали «Ниссан Альмера»

Мужчина уже во второй раз сел за руль пьяным и отказался от медосвидетельствования.

Тербунский районный суд вынес приговор 31-летнему мужчине по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина уже подвергнут административному наказанию за отказ за медицинское освидетельствование на состояние опьянения, оштрафован на 30 000 рублей и лишен прав на полтора года, но снова сел за руль пьяным и снова отказался от медосвидетельствования.

В суде водитель признал вину. Ему назначили 320 часов обязательных работ и лишили прав на 2,5 года. Автомобиль «Ниссан Альмера» был конфискован и обращен в собственность государства.
1 393
#ПДД #нарушение #пьяная езда

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ваш тренер

29 минут назад
Давно пора... Только с первого залёта конфисковывать..
ответить
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
35
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

За удар ножом в спину подруги 36-летняя липчанка отправилась на два года в колонию
#поножовщина #конфликт
1
За удар ножом в спину подруги 36-летняя липчанка отправилась на два года в колонию

сегодня, 17:51

Происшествия
У провала возле Центрального рынка нашелся хозяин: центр «Мои документы»
#провал
6
У провала возле Центрального рынка нашелся хозяин: центр «Мои документы»

сегодня, 17:11

Происшествия
Липчанка купила несуществующую путёвку в санаторий за 111 000 рублей на фишинговом сайте
#мошенничество
1
Липчанка купила несуществующую путёвку в санаторий за 111 000 рублей на фишинговом сайте

сегодня, 15:58

Происшествия
На трассе «Дон» в Становлянском районе под колёсами машин стали чаще гибнуть животные
#ДТП #животные
6
На трассе «Дон» в Становлянском районе под колёсами машин стали чаще гибнуть животные

сегодня, 14:58

Происшествия
35-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении матери мухобойкой из-за бутылки водки
#побои #конфликт
1
35-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении матери мухобойкой из-за бутылки водки

сегодня, 13:22

Происшествия
Столкновение легковушки и поливальной машины вызвало пробку у Петровского моста
#Авария #ДТП
3
Столкновение легковушки и поливальной машины вызвало пробку у Петровского моста

сегодня, 13:18

Происшествия