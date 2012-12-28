«Липецкгражданпроект» признали банкротом

Общая сумма задолженности проектного института — 48,2 миллиона рублей.

Арбитражный суд Липецкой области признал АО «Проектный институт «Липецкгражданпроект» банкротом, открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, с заявлением о признании «Липецкгражданпроекта» банкротом в суд обратилось ООО «Трест инженерно-строительных изысканий Липецк». Позднее к процедуре банкротства присоединились еще несколько кредиторов.Ещё в сентябре 2025 года в АО «Проектный институт «Липецкгражданпроект» была введена процедура банкротства — наблюдение. А в январе 2026 года временный управляющий представил отчет и заявил о признании должника банкротом и введении в отношении него конкурсного производства. Согласно отчету временного управляющего, общая сумма задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, составила 48,2 миллиона рублей.