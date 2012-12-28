Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
сегодня, 18:10
Первые последствия непогоды: Липецк покрывается ледяной коркой
Сегодня в Липецке продолжилось резкое потепление, и город покрылся ледяной коркой.
Ранее о непогоде предупредило МЧС: с сохранением до утра 29 января прогнозировался гололед, налипание мокрого снега, и туман с видимостью менее 500 метров.
Завтра в городе потеплеет до +2 градусов, продолжатся мокрый снег с дождем, гололед.
Как рассказал мэр Роман Ченцов, основные дороги Липецка обрабатывают противогололёдными материалами и подметают 71 единица техники.
«Ночью работы продолжатся, особое внимание уделим внутриквартальным проездам и частному сектору, при необходимости подключим дополнительную технику.
Отдельная задача на утро – расчистка тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к пешеходным переходам. На этом направлении будут работать 133 специалистов вместе с малогабаритной техникой и комбинированными дорожными машинами», — сообщил Роман Ченцов.
Комментарии (3)