Общество
974
сегодня, 18:10
3

Первые последствия непогоды: Липецк покрывается ледяной коркой

Сегодня в Липецке продолжилось резкое потепление, и город покрылся ледяной коркой. 

1/7

Ранее о непогоде предупредило МЧС: с сохранением до утра 29 января прогнозировался гололед, налипание мокрого снега, и туман с видимостью менее 500 метров.

Завтра в городе потеплеет до +2 градусов, продолжатся мокрый снег с дождем, гололед. 

Как рассказал мэр Роман Ченцов, основные дороги Липецка обрабатывают противогололёдными материалами и подметают 71 единица техники.

«Ночью работы продолжатся, особое внимание уделим внутриквартальным проездам и частному сектору, при необходимости подключим дополнительную технику.

Отдельная задача на утро – расчистка тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к пешеходным переходам. На этом направлении будут работать 133 специалистов вместе с малогабаритной техникой и комбинированными дорожными машинами», — сообщил Роман Ченцов.

оттепель
гололед
снегопад
дождь
0
1
1
10
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Костья
15 минут назад
Я на пенсии, поэтому по гололёду иду уверенно.
Ответить
Семеныч
51 минуту назад
Фуры на тамбовке практичести стоят, один лихач чуть прибавил газу на своем седане и оказался на обочине(видимо и с полными штанами), Бог отвел от травм.
Ответить
Увы
53 минуты назад
Не поможет. Техники, средств, а особенно людей крайне мало!
Ответить
