На улице Терешковой разгромили подъезд
Покорёжена дверь и испорчены почтовые ящики.
Также мужчины угрожали закрывшей дверь в тамбур на пять квартир пенсионерке.
В результате визита нежданных гостей покорёжена дверь и испорчены почтовые ящики.
– Сотрудники полиции изучат видеозапись из подъезда и проведут проверку по данному факту, – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
