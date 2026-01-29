На улице Терешковой разгромили подъезд

Покорёжена дверь и испорчены почтовые ящики.

Вечером 25 января двое мужчин разгромили подъезд дома №18 по улице Терешковой. В подъезд они зашли обманом: один из них набирал на домофоне номера квартир и просил открыть дверь, так как забыл ключи дома. Затем началось непонятное: прокричав «Данил!» мужчины принялись громить подъезд, сопровождая происходящее отборным матом.Также мужчины угрожали закрывшей дверь в тамбур на пять квартир пенсионерке.В результате визита нежданных гостей покорёжена дверь и испорчены почтовые ящики.

– Сотрудники полиции изучат видеозапись из подъезда и проведут проверку по данному факту, – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.