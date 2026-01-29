Все новости
После столкновения с фурой легковушку разорвало на части
Происшествия
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Происшествия
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
«Ирония судьбы» или квартирная кража
Происшествия
Виновна ли 43-летняя женщина в убийстве мужа — решат присяжные
Происшествия
Семерых липчан подозревают в организации четырёх подпольных казино
Происшествия
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
Происшествия
Первые последствия непогоды: Липецк покрывается ледяной коркой
Общество
Водитель попавшей под «МАН» легковушки умер в больнице: дело ушло в суд
Происшествия
Сегодня в Липецке: удалёнщики грозят увольнением и другие страшилки нашего города
Общество
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
Победа! Липецкие хоккеисты героически выиграли первый раз в году
Спорт
В Липецкой области — ракетная опасность
Происшествия
На улице Терешковой разгромили подъезд
Происшествия
Ельчанин ограбил «Магнит»: добычей мужчины стали шесть упаковок красной рыбы
Происшествия
ФК «Металлург» освободили от 20,4 млн рублей арендной платы в 2026 году
Общество
«ВАЗ» и «Тойота» столкнулись в Липецке: госпитализирован один из водителей
Происшествия
Двое мужчин погибли во время пожаров в жилых домах
Общество
Происшествия
680
36 минут назад
4

На улице Терешковой разгромили подъезд

Покорёжена дверь и испорчены почтовые ящики.

Вечером 25 января двое мужчин разгромили подъезд дома №18 по улице Терешковой. В подъезд они зашли обманом: один из них набирал на домофоне номера квартир и просил открыть дверь, так как забыл ключи дома. Затем началось непонятное: прокричав «Данил!» мужчины принялись громить подъезд, сопровождая происходящее отборным матом.

Также мужчины угрожали закрывшей дверь в тамбур на пять квартир пенсионерке.

В результате визита нежданных гостей покорёжена дверь и испорчены почтовые ящики.

IMG_7948.jpeg+2026-01-29-09.50.04.jpg

IMG_7949.jpeg+2026-01-29-09.50.04.jpg

– Сотрудники полиции изучат видеозапись из подъезда и проведут проверку по данному факту, – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

хулиганство
вандализм
0
0
8
1
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
3 минуты назад
Сколько дураков. Нужно найти и наказать.
Ответить
Сегодня
7 минут назад
Штраф 1млн руб. будет не плохо
Ответить
Qwerty
25 минут назад
Да уж. Извините скажут. Мы не виноваты.
Ответить
02
25 минут назад
почему не вызвали
Ответить
