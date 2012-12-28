Водитель попавшей под «МАН» легковушки умер в больнице: дело ушло в суд

Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
сегодня, 07:59
Водитель грузовика не уступил дорогу на перекрестке.
Это ДТП произошло утром 8 сентября 2025 года на 18-м километре дороги Липецк- Грязи -Песковатка на кольцевой развязке у ОЭЗ «Липецк». Там легковой автомобиль « Фольксваген» заехал под «МАН» с прицепом. 40-летний водитель легкового автомобиля с тяжёлыми травмами, в том числе травмой головы, был доставлен в Липецкую городскую больницу № 3 «Свободный сокол» и позже умер. Из машины его извлекали спасатели.
«По данным следствия, водитель грузовика «МАН» на перекрестке дорог, ведущем в сторону особой экономической зоны, не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Поло», двигавшемуся по кольцевой развязке. В результате водитель иномарки скончался от полученных травм в медицинском учреждении», – сообщает пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Водителю грузовика грозит до пяти лет лишения свободы.
