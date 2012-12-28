Все новости
Водитель попавшей под «МАН» легковушки умер в больнице: дело ушло в суд

Водитель грузовика не уступил дорогу на перекрестке.

67-летний водитель большегруза обвиняется в совершении смертельного ДТП: уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», направлено в суд. 

Это ДТП произошло утром 8 сентября 2025 года на 18-м километре дороги Липецк- Грязи -Песковатка на кольцевой развязке у ОЭЗ «Липецк». Там легковой автомобиль « Фольксваген» заехал под «МАН» с прицепом. 40-летний водитель легкового автомобиля с тяжёлыми травмами, в том числе травмой головы, был доставлен в Липецкую городскую больницу № 3 «Свободный сокол» и позже умер. Из машины его извлекали спасатели. 

IMG_7943.jpeg

«По данным следствия, водитель грузовика «МАН» на перекрестке дорог, ведущем в сторону особой экономической зоны, не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Поло», двигавшемуся по кольцевой развязке. В результате водитель иномарки скончался от полученных травм в медицинском учреждении», – сообщает пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Водителю грузовика грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии (3)

Жуть
6 минут назад
Царство небесное! Очень быстро ехал, видимо...
Ответить
Серый
7 минут назад
"67-летний водитель большегруза"! Что же Вы хотели? Возраст, как не крути, берёт своё...(((
Ответить
Житель
10 минут назад
Большинство не знает как правильно проезжать перекрестки с круговым движением. У танка периодически экипажи ДПС стоят, смотрят на это и никак не реагируют.
Ответить
