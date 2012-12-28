Елецкий вундеркинд выиграл первенство России в тройном прыжке

Всего одна попытка, но какая!

В Тюмени наш земляк не знал себе равных в тройном прыжке. Любопытно, что из трёх попыток удачной для Боброва вышла лишь одна – третья, но зато в ней он «улетел» на недосягаемую для соперников длину – 14 метров и 73 сантиметра. Первая и вторая попытки у Егора получились неудачными, а четвертую он пропустил так как даже не сомневался в своей победе.









Преимущество над «серебряным» призёром Ильёй Селиным из Самары составило 35 см, результат ближайшего преследователя – 14,37. «Бронзу» получил Альберт Винокуров из Якутска – 14,07.









Елецкий прыгун Егор Бобров стал победителем первенства России среди юниоров до 18 лет в помещении.Воспитанник Михаила Числова уже в четвёртый раз (!) выигрывает юношеские первенства России. При этом минувшим летом он стал сильнейшим «тройным прыгуном» страны U18 в Смоленске, установив личные рекорд – 15,02.Раньше Елец прославлял в секторе для прыжков Павел Шалин, главным достижением которого стала победа на Универсиаде-2025 в корейском Кванджу. Он выступал в пряжках в длину и за свои результаты заслужил прозвища «Елецкий кузнечик».Похоже, у мастера спорта международного класса в смежной дисциплине появился достойный преемник.