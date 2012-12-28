Тот отказался отдавать зятю вещи после развода.

В Добринском округе мировой суд приговорил 32-летнего мужчину к полутора годам ограничения свободы за избиение бывшего тестя. Его осудили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (по части первой статьи 112 УК РФ). Также в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в 250 тысяч рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в декабре 2024 года 32-летний мужчина подкараулил бывшего тестя у подъезда и избил его за то, что тот отказался отдавать зятю вещи, которые он хотел забрать из его квартиры после развода. Бил руками и ногами. По заключению судмедэкспертизы, здоровью побитого был причинён вред средней тяжести.