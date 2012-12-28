Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышение полномочий и мошенничество
В Липецке вычислили и осудили телефонного мошенника — ему дали 7,5 года колонии строгого режима
Участники РОРП ЛО обсудили актуальные проблемы с и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области
Происшествия
148
13 минут назад
32-летний мужчина подкараулил бывшего тестя у подъезда и избил
Тот отказался отдавать зятю вещи после развода.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в декабре 2024 года 32-летний мужчина подкараулил бывшего тестя у подъезда и избил его за то, что тот отказался отдавать зятю вещи, которые он хотел забрать из его квартиры после развода. Бил руками и ногами. По заключению судмедэкспертизы, здоровью побитого был причинён вред средней тяжести.
0
1
1
0
0
Комментарии