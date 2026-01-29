Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
56 минут назад
Опознана одна из погибших в селе Падворки
Женщине был 71 год. Личность второго погибшего устанавливается
Личность второго погибшего устанавливается.
Напомним, пожар в жилом доме на улице Советской возник сегодня утром. Огонь полностью уничтожил строение площадью 48 квадратных метров.
Областные спасатели рассказали, что дом тушили пожарные части №12 села Коробовка Грязинского района ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области» и 19-1 пожарной части МЧС.
