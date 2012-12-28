Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышением полномочий и мошеничество
Происшествия
92
7 минут назад
Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Женщина шла с велосипедом по краю проезжей части и на неё наехал автомобиль «Рено Логан».
Напомним, женщина шла с велосипедом по краю проезжей части и на неё наехал автомобиль «Рено Логан». Самого водителя с травмами также доставляли в больницу.
Мужчину осудили за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (по части третьей статьи 264 УК РФ).
— Было установлено, что водитель, достоверно зная о наличии у него заболевания, препятствующего управлению транспортными средствами, утром сел за руль автомобиля «Рено Логан» в болезненном состоянии. При движении по Усмани он потерял сознание, автомобиль выехал на встречную полосу, а затем на обочину дороги, где и сбил женщину, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
0
0
0
0
0
Комментарии