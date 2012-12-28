Все новости
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Происшествия
После столкновения с фурой легковушку разорвало на части
Происшествия
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
Сотрудницу магазина оскорбили на общем собрании — её начальниц оштрафовали
Общество
Виновна ли 43-летняя женщина в убийстве мужа — решат присяжные
Происшествия
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Общество
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
Происшествия
Объявлена ракетная опасность
Общество
Первые последствия непогоды: Липецк покрывается ледяной коркой
Общество
«Ирония судьбы» или квартирная кража
Происшествия
Устранение утечки, из-за которой дом пятый день без воды, осложнено близостью трубы к фонтанам и ледяным дождём
Общество
После столкновения с фурой легковушку разорвало на части
Происшествия
В Липецкой области — ракетная опасность
Происшествия
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
Победа! Липецкие хоккеисты героически выиграли первый раз в году
Спорт
Осуждённый за пьяную езду водитель продал конфискованный «Форд Фокус»
Происшествия
В «Металлург» приехал футболист-блогер, ролики которого собирали миллионы просмотров
Спорт
Липецкая вечЁрка: бурная смена погоды, приговор стрелку с Индустриальной, и ненавистники домофона
Общество
Происшествия
1603
сегодня, 21:13
3

В Липецкой области — ракетная опасность

В Липецкой области введен режим «Ракетной опасности».
воздушная тревога
БПЛА
2
8
17
2
4

Комментарии (3)

Сначала новые
Мизантроп
45 минут назад
Чего ждать, коллапса...
Ответить
Стас
55 минут назад
Что делать отойди от окон зайти в закрытое помещение например ванная подвал и так далее
Ответить
Татьяна
сегодня, 21:23
Спаси и сохрани
Ответить
