Конкурс в Липецкий областной Совет вырастет

Состав Совета сокращен с 42 до 36 депутатов.

В следующем созыве областного Совета, который изберут уже ближайшей осенью, количество депутатов сократится с нынешних 42 до 36. С 14 до 9 сократится число депутатов избранных по партийным спискам. Такие поправки в несколько законов региона сегодня приняла сессия Совета.При обсуждении поправок посчитал нужным выступить чуть ли не каждый четвертый депутат, свое слово сказали почти все руководители фракций Совета. Большинство высказалось за поправки. По словам депутатов — это давно назревшая инициатива. Против высказались только представители фракции КПРФ— Эта инициатива, на мой взгляд, приведет к тому, что следующий состав областного Совета будет более качественным, более продуманным и более эффективно работающим. Партии, отбирая кандидатов в свои списки, будут более жестко подходить к вопросу. И случайные люди не попадут в список, а равно и не попадут в областной Совет. При этом избиратель сможет проголосовать за партию и за одномандатного кандидата в соответствии со своим взглядами и политическими интересами, — уверена депутат-справедливоросс Лариса Ксенофонтова.— Региональный парламент Липецкой области работает в канве с другими субъектами. Подобные меры уже принимались в Мурманской области и в целом ряде других субъектов. На мой личный взгляд, депутаты-одномандатники в большей степени представляют интересы избирателей, потому что им приходится чаще смотреть в глаза своим избирателям, отвечать за те наказы, которые они получили в начале, середине созыва. То, что региональный парламент станет более компактным, не ударит по эффективности его работы, а самое главное сохранит связь с избирателями, — сказал спикер областного Совета Владимир Сериков.Если о сокращении состава Совета депутаты спорили, то второй важный вопрос повестки дня: утверждение Светланы Володиной на должность министра финансов Липецкой области, обошелся без дискуссии. За ее кандидатуру сессия проголосовала единогласно.— Надеюсь оправдать ваше доверие! — поблагодарила депутатов Светлана Володина.С приставкой и. о. эту должность она заняла с 7 апреля 2025 года после того, как ушел в отставку 70-летний Вячеслав Щеглеватых.Светлана Володина окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». С 2002 года работает в областном управление финансов, где сделала карьеру и доросла до руководителя ведомства, ставшего министерством.