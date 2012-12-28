Все новости
После столкновения с фурой легковушку разорвало на части
Происшествия
«Ирония судьбы» или квартирная кража
Происшествия
Водитель попавшей под «МАН» легковушки умер в больнице: дело ушло в суд
Происшествия
На улице Терешковой разгромили подъезд
Происшествия
Первые последствия непогоды: Липецк покрывается ледяной коркой
Общество
В Липецкой области — ракетная опасность
Происшествия
Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Происшествия
Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышение полномочий и мошенничество
Происшествия
Две высотки в центре Липецка подтапливает из теплосети
Общество
Сегодня в Липецке: удалёнщики грозят увольнением и другие страшилки нашего города
Общество
Общество
178
34 минуты назад

Конкурс в Липецкий областной Совет вырастет

Состав Совета сокращен с 42 до 36 депутатов.

В следующем созыве областного Совета, который изберут уже ближайшей осенью, количество депутатов сократится с нынешних 42 до 36. С 14 до 9 сократится число депутатов избранных по партийным спискам. Такие поправки в несколько законов региона сегодня приняла сессия Совета.

При обсуждении поправок посчитал нужным выступить чуть ли не каждый четвертый депутат, свое слово сказали почти все руководители фракций Совета. Большинство высказалось за поправки. По словам депутатов — это давно назревшая инициатива. Против высказались только представители фракции КПРФ

— Эта инициатива, на мой взгляд, приведет к тому, что следующий состав областного Совета будет более качественным, более продуманным и более эффективно работающим. Партии, отбирая кандидатов в свои списки, будут более жестко подходить к вопросу. И случайные люди не попадут в список, а равно и не попадут в областной Совет. При этом избиратель сможет проголосовать за партию и за одномандатного кандидата в соответствии со своим взглядами и политическими интересами, — уверена депутат-справедливоросс Лариса Ксенофонтова.

— Региональный парламент Липецкой области работает в канве с другими субъектами. Подобные меры уже принимались в Мурманской области и в целом ряде других субъектов. На мой личный взгляд, депутаты-одномандатники в большей степени представляют интересы избирателей, потому что им приходится чаще смотреть в глаза своим избирателям, отвечать за те наказы, которые они получили в начале, середине созыва. То, что региональный парламент станет более компактным, не ударит по эффективности его работы, а самое главное сохранит связь с избирателями, — сказал спикер областного Совета Владимир Сериков.

Если о сокращении состава Совета депутаты спорили, то второй важный вопрос повестки дня: утверждение Светланы Володиной на должность министра финансов Липецкой области, обошелся без дискуссии. За ее кандидатуру сессия проголосовала единогласно.



Фото: Официальный сайт министерства финансов Липецкой области

— Надеюсь оправдать ваше доверие! — поблагодарила депутатов Светлана Володина.

С приставкой и. о. эту должность она заняла с 7 апреля 2025 года после того, как ушел в отставку 70-летний Вячеслав Щеглеватых.

Светлана Володина окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». С 2002 года работает в областном управление финансов, где сделала карьеру и доросла до руководителя ведомства, ставшего министерством.
облсовет
сессиия
Комментарии

