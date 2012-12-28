Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Конкурс в Липецкий областной Совет вырастет
Состав Совета сокращен с 42 до 36 депутатов.
При обсуждении поправок посчитал нужным выступить чуть ли не каждый четвертый депутат, свое слово сказали почти все руководители фракций Совета. Большинство высказалось за поправки. По словам депутатов — это давно назревшая инициатива. Против высказались только представители фракции КПРФ
— Эта инициатива, на мой взгляд, приведет к тому, что следующий состав областного Совета будет более качественным, более продуманным и более эффективно работающим. Партии, отбирая кандидатов в свои списки, будут более жестко подходить к вопросу. И случайные люди не попадут в список, а равно и не попадут в областной Совет. При этом избиратель сможет проголосовать за партию и за одномандатного кандидата в соответствии со своим взглядами и политическими интересами, — уверена депутат-справедливоросс Лариса Ксенофонтова.
— Региональный парламент Липецкой области работает в канве с другими субъектами. Подобные меры уже принимались в Мурманской области и в целом ряде других субъектов. На мой личный взгляд, депутаты-одномандатники в большей степени представляют интересы избирателей, потому что им приходится чаще смотреть в глаза своим избирателям, отвечать за те наказы, которые они получили в начале, середине созыва. То, что региональный парламент станет более компактным, не ударит по эффективности его работы, а самое главное сохранит связь с избирателями, — сказал спикер областного Совета Владимир Сериков.
Если о сокращении состава Совета депутаты спорили, то второй важный вопрос повестки дня: утверждение Светланы Володиной на должность министра финансов Липецкой области, обошелся без дискуссии. За ее кандидатуру сессия проголосовала единогласно.
Фото: Официальный сайт министерства финансов Липецкой области
— Надеюсь оправдать ваше доверие! — поблагодарила депутатов Светлана Володина.
С приставкой и. о. эту должность она заняла с 7 апреля 2025 года после того, как ушел в отставку 70-летний Вячеслав Щеглеватых.
Светлана Володина окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». С 2002 года работает в областном управление финансов, где сделала карьеру и доросла до руководителя ведомства, ставшего министерством.
