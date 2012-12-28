Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
сегодня, 15:57
Любовь зла: 42-летний мужчина разбил стекла автомобиля бывшей жены
Дело ушло в суд.
— По данным следствия, мужчина на почве ревности поссорился с бывшей женой и повредил её автомобиль «Лада Веста» — разбил переднее и заднее стекла. Причиненный ущерб оценен в 30 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры.
Вину мужчина признал, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
