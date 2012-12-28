Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
51 минуту назад
«ВАЗ» и «Тойота» столкнулись в Липецке: госпитализирован один из водителей
За сутки на дорогах области пострадали три человека.
Утром на дороге Дубовец – примыкание к автодороге Елец – Долгоруково – Тербуны 39-летний водитель «Дэу» не справился с управлением и столкнулся с дорожным ограждением. С травмами водителя госпитализировали.
В Липецком районе на дороге «Подъезд к городу Липецку» вчера столкнулись «ВАЗ-2112» с 68-летним мужчиной за рулем и грузовик «ДАФ» под управлением 52-летнего водителя. В аварии пострадал водитель «ВАЗа», его госпитализировали.
