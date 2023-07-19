Общество

52 минуты назад

Липчан на две недели лишили туалета

5 774
#ремонт
2
Липчан на две недели лишили туалета

В доме идет капитальный ремонт.

Жильцы общежития, расположенного по адресу улица Адмирала Макарова, 2 пожаловались GOROD48 на то, что уже две недели как остались без удобств из-за капитального ремонта.

«В нашей секции по левой стороне, раздолбали и ванную, и туалет. Так мало того, что все выкинули, на мой вопрос, когда все это поставят, мне сказали — начальник в отпуске, рабочие уволены. Я беременная на последнем месяце, куда мне ходить в туалет и купаться я не знаю?» — пожаловалась Анастасия Пожога.

Удобства рассчитаны на секцию из пяти комнат. Анастасия рассказала, что такая же ситуация еще в трех секциях, но в одной из них жильцы сами установили старый унитаз. Остальные же просятся к знакомым, либо используют ведра.



В Фонде капремоната Липецкой области рекомендовали жильцам пользоваться туалетами в соседней секции.

«Работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Липецк, улица Адмирала Макарова, дом 2, выполняются подрядной организацией в соответствии с утверждённым графиком производства работ. В настоящий момент проводятся работы в третьем подъезде по левой секции. Во избежание неудобств для нужд собственников все сантехнические приборы действуют в правой секции. Ориентировочные сроки завершения работ по ремонту душевых, расположенных в данной секции, 19.08.2023. Фонд капитального ремонта приносит собственникам извинения за доставленные неудобства», — сообщили в Фонде.
5 774
#ремонт
2

Комментарии (5)

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На первом фото.

22 минуты назад
Трубы тоже с уклоном ставят? На одной стене 10-15 см на другой 20-25 между ними и на косяк. Вот вам и капремонт, а ведь это всё будет кто-то принимать.
ответить

Однако

30 минут назад
Крановщики всю жизнь ходят в пакеты...
ответить

Вот что надо сделать.

36 минут назад
Предложить всему капремонту ходить в туалет соседнего здания администрации. А что воды тоже нет , на это как-то усматривает санэпидемстанция?
ответить

ФКР

39 минут назад
Жалуетесь?А мне до ваших жалоб ...сами знаете!
ответить

Викторм

44 минуты назад
,,,... как хотите.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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