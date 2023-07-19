Липчан на две недели лишили туалета

В доме идет капитальный ремонт.

Жильцы общежития, расположенного по адресу улица Адмирала Макарова, 2 пожаловались GOROD48 на то, что уже две недели как остались без удобств из-за капитального ремонта.«В нашей секции по левой стороне, раздолбали и ванную, и туалет. Так мало того, что все выкинули, на мой вопрос, когда все это поставят, мне сказали — начальник в отпуске, рабочие уволены. Я беременная на последнем месяце, куда мне ходить в туалет и купаться я не знаю?» — пожаловалась Анастасия Пожога.Удобства рассчитаны на секцию из пяти комнат. Анастасия рассказала, что такая же ситуация еще в трех секциях, но в одной из них жильцы сами установили старый унитаз. Остальные же просятся к знакомым, либо используют ведра.В Фонде капремоната Липецкой области рекомендовали жильцам пользоваться туалетами в соседней секции.«Работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Липецк, улица Адмирала Макарова, дом 2, выполняются подрядной организацией в соответствии с утверждённым графиком производства работ. В настоящий момент проводятся работы в третьем подъезде по левой секции. Во избежание неудобств для нужд собственников все сантехнические приборы действуют в правой секции. Ориентировочные сроки завершения работ по ремонту душевых, расположенных в данной секции, 19.08.2023. Фонд капитального ремонта приносит собственникам извинения за доставленные неудобства», — сообщили в Фонде.