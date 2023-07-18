Общество

сегодня, 17:20

В Липецке незаконно торговали квасом — изъяты 390 литров напитка

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#торговля #квас
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В Липецке незаконно торговали квасом — изъяты 390 литров напитка

За несанкционированную торговлю составили четыре протокола.

В жару вырос спрос на разливной квас. Сегодня сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области провели информационное наблюдение, и оказалось, что не все точки по продаже кваса имеют разрешение на торговлю от администрации Липецка.

«У продавцов отсутствуют документы на реализуемую продукцию, на кегах не указан производитель напитка, а на торговом месте отсутствует информация о лице, осуществляющем торговлю», отмечает Telegram-канал управления потребрынка.

Незаконная торговля был пресечена, в отношении четырёх граждан возбуждены дела статье 6.2 КоАП Липецкой области за несанкционированную торговлю, из оборота изъято 390 литров кваса.

Фото - liptorg-cp.ru 
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#торговля #квас
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Комментарии (3)

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30 минут назад
Всего неотстегнули.Уже сто лет этим квасом и на трассе и в городе торгуют,и только заметили.
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О

49 минут назад
Проклятые нарушители налогового законодательства!
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Колян

52 минуты назад
В липецке можно только законно бабло пилить на карман, но не всем, а только избранеым с обязательным откатом разрешающему.
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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
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