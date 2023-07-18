В Липецке незаконно торговали квасом — изъяты 390 литров напитка

За несанкционированную торговлю составили четыре протокола.

В жару вырос спрос на разливной квас. Сегодня сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области провели информационное наблюдение, и оказалось, что не все точки по продаже кваса имеют разрешение на торговлю от администрации Липецка.«У продавцов отсутствуют документы на реализуемую продукцию, на кегах не указан производитель напитка, а на торговом месте отсутствует информация о лице, осуществляющем торговлю», отмечает Telegram-канал управления потребрынка.Незаконная торговля был пресечена, в отношении четырёх граждан возбуждены дела статье 6.2 КоАП Липецкой области за несанкционированную торговлю, из оборота изъято 390 литров кваса.