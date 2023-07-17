Происшествия

40 минут назад

Гибель пешехода под колёсами «Рено» записал видеорегистратор

9 961
#ДТП
2

Погиб 50-летний мужчина.

15 июля около 18:30 в Ельце на улице Радиотехнической погиб 50-летний мужчина, переходивший дорогу вне «зебры». Смертельное ДТП попало на запись видеорегистратора.

Ельчанина сбил автомобиль «Рено Симбол», которым управляла 19-летняя девушка.

— Организовано проведение проверки, в рамках которой будут установлены причины и условия происшествия, — ранее сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото - vk.com/elec_online
9 961
#ДТП
2

Комментарии (9)

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липчанка

1 минуту назад
Потому то, что значить "понадеялся" а водитель понадеялся, что пешеход не дурак и подождет пока проедет автомобиль, который ехал по правилам, между прочим. Дураков много, а водитель всегда виноват и отвечает за всех придурков, которым жить надоело.
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СССР

4 минуты назад
Не Елец, а Техас какойто
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Потому то

7 минут назад
Критик , он и переходил дорогу ,понадеявшись ,что его хорошо видно !
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Не сдал с хх попытки

10 минут назад
Как научили в автошколе, так и ездит
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Обрезанные видео.

21 минуту назад
А ведь на видеогегистроторе должна быть указывается скорость, время и прочие.
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Гость

22 минуты назад
Решил проскочить но она "давно "за рулём у неё не проскочешь.
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Водитель

26 минут назад
Какое то дерганное и дерзкое вождение по мокрой дороге.
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Критик

29 минут назад
Пешеход хоть и нарушил пдд, но его было хорошо видно....А значит можно было избежать его гибели.
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Старый клён

30 минут назад
Он был виден издалека, но как специально шёл навстречу смерти
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