Происшествия
40 минут назад
Гибель пешехода под колёсами «Рено» записал видеорегистратор
Погиб 50-летний мужчина.
15 июля около 18:30 в Ельце на улице Радиотехнической погиб 50-летний мужчина, переходивший дорогу вне «зебры». Смертельное ДТП попало на запись видеорегистратора.
Ельчанина сбил автомобиль «Рено Симбол», которым управляла 19-летняя девушка.
— Организовано проведение проверки, в рамках которой будут установлены причины и условия происшествия, — ранее сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото - vk.com/elec_online
Ельчанина сбил автомобиль «Рено Симбол», которым управляла 19-летняя девушка.
— Организовано проведение проверки, в рамках которой будут установлены причины и условия происшествия, — ранее сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото - vk.com/elec_online
липчанка
СССР
Потому то
Не сдал с хх попытки
Обрезанные видео.
Гость
Водитель
Критик
Старый клён