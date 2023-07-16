19-летняя ельчанка сбила насмерть на автомобиле 50-летнего пешехода

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте

По сообщения елецкий групп «ВКонтакте», вчера вечером на улице Радиотехнической погиб пешеход, переходивший дорогу вне «зебры.



- Предварительно установлено, что 15 июля около 18:30 в Ельце, на проезжей части по улице Радиотехническая 19-летняя водитель автомобиля «Рено Симбол» допустила наезд на 50-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Организовано проведение проверки, в рамках которой будут установлены причины и условия происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

