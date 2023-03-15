Общество

35 минут назад

«Птичка нету, улетела, все!»

5 582
#Скольский мост #ремонт #благоустройство
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Липчане неожиданно заинтересовались судьбой эмблем с ограждения Сокольского моста.

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На Сокольском мосту сегодня демонтировали тротуарные плиты и срезали ограждение. То самое на котором находится эмблема завода «Свободный сокол» и символ самого моста — птица на фоне круга.







Ограждение уже частично срезано с одной стороны моста. Один из рабочих, Николай рассказал GOROD48, что секции ограждения сложили в кучу, а потом увезли, видимо, на металлолом. Когда срезали ограждение, некоторые эмблемы отваливались. Весом они около 30 килограммов.

— Птичка нету, улетела. Все! — сказал подошедший коллега Николая.

И вчера, и сегодня к рабочим подходили липчане, просили отдать эмблемы на память, но трудяги им отказывали — «не положено», хотя говорят, что и сами не прочь сохранить «птичек».



В соцсетях тема эмблем — одна из самых популярных: «Сегодня в голове вопрос. А останется ли после ремонта моста символ Сокола на ограждениях? Ведь это наша память!»

GOROD48 запросил комментарий о судьбе эмблем в компании «Инфинити Групп», подрядчике ремонта Сокольского моста. Оперативный ответ получить у дорожников не удалось.

По словам краеведа Александра Клокова, утрата эмблем станет большой ошибкой:

— Если мы их не сохраним, город потеряет часть свой истории.



В Липецкой трубной компании «Свободный Сокол» рассказали, что на предприятие по поводу реставрации или замены эмблем на новые, никто не обращался. Однако на заводе понимают, что живут в городе металлургов, и если мэрия или правительство области обратятся с соответствующими предложениями, они готовы их обсудить.

13 марта в день начала ремонта моста заместитель главного смотрителя Липецка Сергей Жуков рассказал, что эмблема «Свободного Сокола» предусмотрена и на новом ограждении, однако птички будут уже не чугунными, а композитными.

В связи с этим вспоминается история  световой конструкции «Гвоздика» на фасаде дома №1 на проспекте Мира. Во время съемок шоу «Большя дорога с мэром» конструкцией заинтересовался блогер Илья Вараламов. После чего гвоздику отреставрировали на средства, собранные Фондом сохранения исторического наследия «Внимание». Может, и в случае с Сокольским мостом, кто-то заинтересуется одним из немногих сохранившихся в Липецке исторических символов?
5 582
#Скольский мост #ремонт #благоустройство
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Комментарии (5)

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прощай,история Липецка,здравствуйте менеджеры

17 минут назад
креатив вместо исторического наследия
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Дух Ярослава Гашека

20 минут назад
Всё нормально, сокол улетел, он же свободный)))))
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Пиши-читай

21 минуту назад
Нет слова "нету".
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097

21 минуту назад
Естественно улетели ...в карман
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Медведь

29 минут назад
А могли бы на них заработать. И даже по цене выше чем металлолом.
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