Общество
35 минут назад
«Птичка нету, улетела, все!»
Липчане неожиданно заинтересовались судьбой эмблем с ограждения Сокольского моста.
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На Сокольском мосту сегодня демонтировали тротуарные плиты и срезали ограждение. То самое на котором находится эмблема завода «Свободный сокол» и символ самого моста — птица на фоне круга.
Ограждение уже частично срезано с одной стороны моста. Один из рабочих, Николай рассказал GOROD48, что секции ограждения сложили в кучу, а потом увезли, видимо, на металлолом. Когда срезали ограждение, некоторые эмблемы отваливались. Весом они около 30 килограммов.
— Птичка нету, улетела. Все! — сказал подошедший коллега Николая.
И вчера, и сегодня к рабочим подходили липчане, просили отдать эмблемы на память, но трудяги им отказывали — «не положено», хотя говорят, что и сами не прочь сохранить «птичек».
В соцсетях тема эмблем — одна из самых популярных: «Сегодня в голове вопрос. А останется ли после ремонта моста символ Сокола на ограждениях? Ведь это наша память!»
GOROD48 запросил комментарий о судьбе эмблем в компании «Инфинити Групп», подрядчике ремонта Сокольского моста. Оперативный ответ получить у дорожников не удалось.
По словам краеведа Александра Клокова, утрата эмблем станет большой ошибкой:
— Если мы их не сохраним, город потеряет часть свой истории.
В Липецкой трубной компании «Свободный Сокол» рассказали, что на предприятие по поводу реставрации или замены эмблем на новые, никто не обращался. Однако на заводе понимают, что живут в городе металлургов, и если мэрия или правительство области обратятся с соответствующими предложениями, они готовы их обсудить.
13 марта в день начала ремонта моста заместитель главного смотрителя Липецка Сергей Жуков рассказал, что эмблема «Свободного Сокола» предусмотрена и на новом ограждении, однако птички будут уже не чугунными, а композитными.
В связи с этим вспоминается история световой конструкции «Гвоздика» на фасаде дома №1 на проспекте Мира. Во время съемок шоу «Большя дорога с мэром» конструкцией заинтересовался блогер Илья Вараламов. После чего гвоздику отреставрировали на средства, собранные Фондом сохранения исторического наследия «Внимание». Может, и в случае с Сокольским мостом, кто-то заинтересуется одним из немногих сохранившихся в Липецке исторических символов?
Ограждение уже частично срезано с одной стороны моста. Один из рабочих, Николай рассказал GOROD48, что секции ограждения сложили в кучу, а потом увезли, видимо, на металлолом. Когда срезали ограждение, некоторые эмблемы отваливались. Весом они около 30 килограммов.
— Птичка нету, улетела. Все! — сказал подошедший коллега Николая.
И вчера, и сегодня к рабочим подходили липчане, просили отдать эмблемы на память, но трудяги им отказывали — «не положено», хотя говорят, что и сами не прочь сохранить «птичек».
В соцсетях тема эмблем — одна из самых популярных: «Сегодня в голове вопрос. А останется ли после ремонта моста символ Сокола на ограждениях? Ведь это наша память!»
GOROD48 запросил комментарий о судьбе эмблем в компании «Инфинити Групп», подрядчике ремонта Сокольского моста. Оперативный ответ получить у дорожников не удалось.
По словам краеведа Александра Клокова, утрата эмблем станет большой ошибкой:
— Если мы их не сохраним, город потеряет часть свой истории.
В Липецкой трубной компании «Свободный Сокол» рассказали, что на предприятие по поводу реставрации или замены эмблем на новые, никто не обращался. Однако на заводе понимают, что живут в городе металлургов, и если мэрия или правительство области обратятся с соответствующими предложениями, они готовы их обсудить.
13 марта в день начала ремонта моста заместитель главного смотрителя Липецка Сергей Жуков рассказал, что эмблема «Свободного Сокола» предусмотрена и на новом ограждении, однако птички будут уже не чугунными, а композитными.
В связи с этим вспоминается история световой конструкции «Гвоздика» на фасаде дома №1 на проспекте Мира. Во время съемок шоу «Большя дорога с мэром» конструкцией заинтересовался блогер Илья Вараламов. После чего гвоздику отреставрировали на средства, собранные Фондом сохранения исторического наследия «Внимание». Может, и в случае с Сокольским мостом, кто-то заинтересуется одним из немногих сохранившихся в Липецке исторических символов?
прощай,история Липецка,здравствуйте менеджеры
Дух Ярослава Гашека
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Медведь