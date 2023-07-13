Общество

сегодня, 13:24

На улице Ворошилова из-под земли забил «фонтан»

1 448
#ЖКХ
2

Коммунальные службы уже выясняют причины случившегося.

Сегодня напротив дома №4 по улице Ворошилова из-под тротуарной плитки забил «фонтан».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, коммунальные службы уже выясняют, на чьих сетях происходит утечка.

Очевидцы сообщают, что неподалеку недавно велись коммунальные раскопки. 

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#ЖКХ
2

Комментарии (1)

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Группа,, Дюна,,

40 минут назад
Если море было пивом, ябы стал подводной лодкой, если фонтан стал водкой, я бы стал фонтанной чашей.
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