Общество
сегодня, 13:24
На улице Ворошилова из-под земли забил «фонтан»
Коммунальные службы уже выясняют причины случившегося.
Сегодня напротив дома №4 по улице Ворошилова из-под тротуарной плитки забил «фонтан».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, коммунальные службы уже выясняют, на чьих сетях происходит утечка.
Очевидцы сообщают, что неподалеку недавно велись коммунальные раскопки.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, коммунальные службы уже выясняют, на чьих сетях происходит утечка.
Очевидцы сообщают, что неподалеку недавно велись коммунальные раскопки.
Группа,, Дюна,,