Происшествия

45 минут назад

По факту наезда поезда на отца с ребенком возбудили уголовное дело

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Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В ходе предварительного следствия установлено, что днем 11 июля 2023 года 41-летний мужчина с малолетним ребенком на руках, переходя железнодорожный путь платформы станции Грязи, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда, были травмированы грузовым составом. Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Как уже писал GOROD48, сбитый поездом мужчина, который госпитализирован в городскую больницу №4 «Липецк-Мед», находится в тяжелом состоянии, у его сына, пациента областной детской больницы,— множественные травмы.
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Комментарии (4)

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Юрист

1 минуту назад
Водителя поезда, как владельца источника повышенной опасности - поезда, наказать со всей суровостью. Сбил человека на пешеходном переходе
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Да

2 минуты назад
Правила поведения на железной дороге учите,да и ПДД
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Верт

7 минут назад
Нелепый и ужасный случай....
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Да

10 минут назад
А мать,что не могла сказать отцу,чтобы не разгуливал по рельсам с ребенком на руках, безответственность родителей
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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
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