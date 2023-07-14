Происшествия
45 минут назад
По факту наезда поезда на отца с ребенком возбудили уголовное дело
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Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.
Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
В ходе предварительного следствия установлено, что днем 11 июля 2023 года 41-летний мужчина с малолетним ребенком на руках, переходя железнодорожный путь платформы станции Грязи, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда, были травмированы грузовым составом. Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
Как уже писал GOROD48, сбитый поездом мужчина, который госпитализирован в городскую больницу №4 «Липецк-Мед», находится в тяжелом состоянии, у его сына, пациента областной детской больницы,— множественные травмы.
В ходе предварительного следствия установлено, что днем 11 июля 2023 года 41-летний мужчина с малолетним ребенком на руках, переходя железнодорожный путь платформы станции Грязи, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда, были травмированы грузовым составом. Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
Как уже писал GOROD48, сбитый поездом мужчина, который госпитализирован в городскую больницу №4 «Липецк-Мед», находится в тяжелом состоянии, у его сына, пациента областной детской больницы,— множественные травмы.
4 791
Юрист
Да
Верт
Да