Общество

сегодня, 15:47

Парк Победы оборудуют камерами с системой распознавания лиц

12 670
#видеонаблюдение
3
Парк Победы оборудуют камерами с системой распознавания лиц

До конца года в парке установят около 100 таких камер.

В липецком парке Победы монтируется система видеонаблюдения. По данным правительства области, сейчас в парке устанавливают 46 камер, до конца года их будет около 100. Устанавливаемая в парке система оснащена функцией распознавания лиц.

«Система видеонаблюдения поможет контролировать ситуацию в месте с большим скоплением людей и быстро реагировать, если что-то пойдёт не так. Видеозаписи помогают правоохранителям раскрывать преступления, используются для поиска пропавших людей», — рассказали в правительстве.

До конца года в регионе установят около 10 тысяч камер. Сейчас их почти 9600.
12 670
#видеонаблюдение
3

Комментарии (12)

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Швондер

18 минут назад
Благими намерениями выстлана дорога в ад
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Швондер

19 минут назад
предложение, а вы думаете эти структуры не в курсе платьев и брюликов? тогда вы наивный человек.
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Липчанин

35 минут назад
Респект, ты еще скажи в кабинет топ-менеджеров частных компаний камеры установить... ..
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И смех, и грех

сегодня, 18:02
Респект, вы что, думаете, что наши чиновники берут взятки?? да ещё прямо в кабинетах?! да как вы смеете дискредитировать!!!
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Гость

сегодня, 17:54
Тотальный цифровой контроль населения в действии. А ведь как преподносят-то! Для вашей безопасности,дорогие жители)) В США, между прочим ,запретили устанавливать камеры с фунцкией распощнования лиц, т.к это противоречит гражданским правам человека.
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Респект

сегодня, 17:39
Установить в каждом кабинете чиновника начальника полиции и всех власти придержащий и смотреть всему населению как они берут взятки !
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Абв

сегодня, 17:39
60+, во во! Пукнуть негде.
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предложение

сегодня, 17:11
а давайте такие умные камеры поставим в кабинет к чиновникам - а не в парк ? Вот пришла на работу мэр в новом платье за 300 000 тыс и в брюликах за 3 ляма - а умная камера сразу фотки делает, стоимость платья распознает и цену брюликов и все сама отправляет вместе с заявлением в ФСБ и налоговою ?
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60+

сегодня, 17:02
Вы ещё у каждого в квартире в сартире камеры установите . Вообще государство превратили полицейский надзор , полный беспредел .
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да

сегодня, 17:01
Лишний повод туда не ходить, чтобы ваши фото потом не слили в интернет
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