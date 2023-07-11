Общество
сегодня, 15:47
Парк Победы оборудуют камерами с системой распознавания лиц
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До конца года в парке установят около 100 таких камер.
В липецком парке Победы монтируется система видеонаблюдения. По данным правительства области, сейчас в парке устанавливают 46 камер, до конца года их будет около 100. Устанавливаемая в парке система оснащена функцией распознавания лиц.
«Система видеонаблюдения поможет контролировать ситуацию в месте с большим скоплением людей и быстро реагировать, если что-то пойдёт не так. Видеозаписи помогают правоохранителям раскрывать преступления, используются для поиска пропавших людей», — рассказали в правительстве.
До конца года в регионе установят около 10 тысяч камер. Сейчас их почти 9600.
«Система видеонаблюдения поможет контролировать ситуацию в месте с большим скоплением людей и быстро реагировать, если что-то пойдёт не так. Видеозаписи помогают правоохранителям раскрывать преступления, используются для поиска пропавших людей», — рассказали в правительстве.
До конца года в регионе установят около 10 тысяч камер. Сейчас их почти 9600.
12 670
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Липчанин
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Гость
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