На улице Меркулова во дворе упало дерево

Внутридворовая территория — это зона ответственности управляющей компании.

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В редакцию GOROD48 обратилась жительница улицы Меркулова Светлана Ч. По словам липчанки, напротив дома №57 по улице Меркулова между четвёртым и пятым подъездом упало дерево.Жильцы дома обнаружили упавшее дерево во дворе ещё в понедельник утром и до сих пор оно там лежит.Как пояснили GOROD48 в управлении по делам ГО и ЧС Липецка, на номер 112 такого обращения не было.— Это, судя по всему, внутридворовая территория, и значит, это зона ответственности управляющей компании, — добавили в управлении.