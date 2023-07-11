Общество

52 минуты назад

На улице Меркулова во дворе упало дерево

330
#дерево #ветер
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Внутридворовая территория — это зона ответственности управляющей компании.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница улицы Меркулова Светлана Ч. По словам липчанки, напротив дома №57 по улице Меркулова между четвёртым и пятым подъездом упало дерево.

Жильцы дома обнаружили упавшее дерево во дворе ещё в понедельник утром и до сих пор оно там лежит.

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Как пояснили GOROD48 в управлении по делам ГО и ЧС Липецка, на номер 112 такого обращения не было.

— Это, судя по всему, внутридворовая территория, и значит, это зона ответственности управляющей компании, — добавили в управлении.
330
#дерево #ветер
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