Общество
52 минуты назад
На улице Меркулова во дворе упало дерево
Внутридворовая территория — это зона ответственности управляющей компании.
В редакцию GOROD48 обратилась жительница улицы Меркулова Светлана Ч. По словам липчанки, напротив дома №57 по улице Меркулова между четвёртым и пятым подъездом упало дерево.
Жильцы дома обнаружили упавшее дерево во дворе ещё в понедельник утром и до сих пор оно там лежит.
Как пояснили GOROD48 в управлении по делам ГО и ЧС Липецка, на номер 112 такого обращения не было.
— Это, судя по всему, внутридворовая территория, и значит, это зона ответственности управляющей компании, — добавили в управлении.
Жильцы дома обнаружили упавшее дерево во дворе ещё в понедельник утром и до сих пор оно там лежит.
Как пояснили GOROD48 в управлении по делам ГО и ЧС Липецка, на номер 112 такого обращения не было.
— Это, судя по всему, внутридворовая территория, и значит, это зона ответственности управляющей компании, — добавили в управлении.