Общество

вчера, 20:23

Липецкая вечЁрка: ожоги от антижира, фиолетовые флаги на улицах города и новый памятник летчикам

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#вечЁрка #ожоги #День города #памятник
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Липецкая вечЁрка: ожоги от антижира, фиолетовые флаги на улицах города и новый памятник летчикам

Сегодня, 10 июля, врачи ожогового центра рассказали о пациентке, которая получила ожоги, используя средство-антижир, в мэрии пояснили, почему в Липецке развесили фиолетовые флаги, и у краеведческого музея установили памятник летчикам.

Липчанка получила сильные химические ожоги кистей второй и третьей степени. А все из-за того, что воспользовалась чистящим средством «Азелит», не надев перчатки. Такие случаи, кстати, не так уж и редки.  

— Читайте инструкцию! Она не просто так написана! — заметил Буквоед.

А следователи сообщили первые результаты проверки падения с шестого этажа 17-летнего парня. По предварительным данным, он оказался жертвой собственной неосторожности, упал с подоконника на котором курил. Пока опросить его невозможно, подросток находится в мекаментозной коме, врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать его состояние и отправить на лечение в Москву.

— Курил на окне, облокотился на москитку и полетел. Классика, — уверена Муля.

В инфекционную больницу поступили еще два пациента с подозрением на корь, заболели взрослый и ребенок. Добавим, что на прошлой неделе в регионе выявили пять случаев заболевания корью.

Новость об украшении Липецка к Дню города набрала сегодня больше всего комментариев. Вместо фирменных цветов: желтого и зеленого, мэрия выбрала фиолетовый, красный и зеленый.

Такие цвета использовали ученики школы креативных индустрий в своих рисунках на тему «Я и мой город будущего». Элементы этих рисунков легли в основу концепции Дня города 2023 года — «Будущее начинается здесь».

Фиолетовый цвет олицетворяет будущее, по мнению мэрии, это любимый цвет современной молодежи, зеленый — олицетворяет парки, а красный — ощущение победы.





Комментаторы с этими объяснениями не согласились.

— Фиолетовый цвет олицетворяет будущее. Это значит, что в будущем всем глубоко фиолетово. Кто придумал этот бред с цветами? — спросил Депутат.

— Н-да, фиолетовый цвет — это цвет благородного рода. В Византии эти цвета могли носить только представители царского рода! — ответил другой комментатор.

— А самое главное, что на 100-процентные негативные комментарии на эту тему, власти глубоко фиолетово! Фиолетовый флаг это ответ на нашем мнение, — написала Татьяна.

— Сиреневый и зеленый — мои цвета! Кто примазывается? — добавил Мегафон.

— Какой год нет триколора. Что на 9 мая красно-белые цвета Польши, а сейчас вообще креатив. Липчане, согласитесь, что триколор будет выглядеть ярче и патриотичней, — считает Житель.

У краеведческого музея сегодня установили памятник летчикам. В мае мэр Евгения Уваркина анонсировала его появление в сквере у дома № 1 на улице Зегеля, где летчики постигали теорию, но теперь в мэрии считают, что у музея летчиков увидят больше людей.

В Липецк «летчиков» привез автор — скульптор из Смоленска Вадим Кириллов. Тягач с памятником добирался к нам с приключениями: из-за негабриного груза пришлось объезжать мосты.



— Мы видим двух пилотов. Один — это вторая мировая война, с чего начинался Липецкий авиацентр. И уже рядом с ним современный пилот, — пояснил свой замысел Вадим Кириллов.

Стоит добавить, что в этом году авиацентр отпраздновал 70-летие, но в 2018 году город  отмечал 100-летие липецкой авиации. Начиналась она в прошлом веке, когда в Липецк передислоцировалась эскадра тяжёлых бомбардировщиков «Илья Муромец».

— В Липецке все или почти все памятники помимо официальных, имеют ещё и народные названия. Интересно, как нарекут этот, — полюбопытствовал Домовой.

— Ничего себе, так, вполне неплохо. Место тихое, уютное, никому не мешает, — считает Простой обыватель.

Лето снова, кажется, поставлено на паузу. На завтра синоптики прогнозируют только до +22 градусов, зато без существенных осадков.
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#вечЁрка #ожоги #День города #памятник
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