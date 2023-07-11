В мэрии объяснили выбор места для памятника лётчикам большей проходимостью улицы Ленина

Сегодня в Липецке н ачалась установка нового памятника летчикам . Пресс-служба мэрии объяснила, почему для него выбран угол улиц Ленина - Пролетарской.

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«Решение об установке памятника рядом с областным краеведческим музеем было принято в связи с более высокой пропускной способностью места. Здесь скульптуру смогут увидеть все жители и гости города и региона», — сообщила пресс-служба администрации Липецка.



Помимо этого, в 2024 году, в краеведческом музее будет открыта постоянная экспозиция, посвященная истории и традициям Липецкого авиацентра.



Напомним, ранее мэр Евгения Уваркина говорила, что памятник посвященный 70-летию авиацентра будет установлен в сквере на улице Зегеля, у здания где когда-то находились учебные классы липецкой авиашколы.



Как рассказали в правительстве области, новый памятник скульптор из Смоленска Вадим Кириллов доставлял в Липецк лично. Негабаритный груз весом 2,5 тонны и высотой 4,5 метра не проходил под мостами, приходилось искать пути объезда.



В монтаже памятника автор тоже участвовал — для укрепления конструкции сварили огромную раму, от которой фигуры летчиков нужно было освободить.



Чтобы бронза не потемнела, ее обрабатывали нагретым воском. Теперь два пилота, которые символизируют преемственность поколений, заняли свое место у краеведческого музея.



Видео пресс-службы правительства области

