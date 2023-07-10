Общество

сегодня, 11:04

На улице Ленина устанавливают памятник летчикам липецкого авиацентра

13 1095
#памятник #летчики #авиацентр
5

Скульптурная композиция, посвященная 70-летию авиацентра, расположится у областного краеведческого музея

Сегодня в Липецке на углу улиц Ленина и Пролетарской у областного краеведческого музея устанавливают памятник летчикам авиацентра.

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О том, что такой памятник появится мэр города Евгения Уваркина сообщила в мае этого года:

«В этом году мы отмечаем сразу два юбилея — 320 лет городу и 70 лет— авиационному центру. Чтобы в очередной раз подчеркнуть нашу неразрывную связь, мы решили сделать подарок и Липецку, и авиацентру. На день города установим скульптуру по проекту известного в России художника Вадима Кириллова в сквере, рядом с историческим зданием (ул. Зегеля, д.1), где в прошлом летчики постигали теорию».

Информация о том, почему изменено место установки памятника, выясняется.
13 1095
#памятник #летчики #авиацентр
5

Комментарии (13)

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вольф

1 минуту назад
Не фотогенично, наверно ручку штурвала тяжелее отбойного молотка
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Не фотогенично

18 минут назад
Что у них руки такие здоровые ? Даже у шахтеров таких нет
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Лиза

21 минуту назад
Памятник логичнее было бы установить на Зегеля, 1.
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строитель

24 минуты назад
Соколы летают ,а эта птичка ползает ,едва расправив оперенье
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Егор

26 минут назад
Цвет конечно подобрали плохой
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Алька

сегодня, 11:49
строитель, это не коршун,а сокол
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Анна

сегодня, 11:48
строитель, не коршун, а сокол. так понятнее стало?
ответить

Простой обыватель

сегодня, 11:36
Ничего себе, так, вполне неплохо.Место тихое ,уютное, никому не мешает.
ответить

Домовой

сегодня, 11:35
В Липецке все или почти все памятники помимо официальных, имеют ещё и народные названия. Интересно, как нарекут этот.
ответить

Краевед-любитель

сегодня, 11:28
Но это совсем не улица Зегеля,дом 1, как указала место установки памятника госпожа Уваркина...
ответить
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