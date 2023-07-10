Общество
сегодня, 11:04
На улице Ленина устанавливают памятник летчикам липецкого авиацентра
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Скульптурная композиция, посвященная 70-летию авиацентра, расположится у областного краеведческого музея
Сегодня в Липецке на углу улиц Ленина и Пролетарской у областного краеведческого музея устанавливают памятник летчикам авиацентра.
О том, что такой памятник появится мэр города Евгения Уваркина сообщила в мае этого года:
«В этом году мы отмечаем сразу два юбилея — 320 лет городу и 70 лет— авиационному центру. Чтобы в очередной раз подчеркнуть нашу неразрывную связь, мы решили сделать подарок и Липецку, и авиацентру. На день города установим скульптуру по проекту известного в России художника Вадима Кириллова в сквере, рядом с историческим зданием (ул. Зегеля, д.1), где в прошлом летчики постигали теорию».
Информация о том, почему изменено место установки памятника, выясняется.
О том, что такой памятник появится мэр города Евгения Уваркина сообщила в мае этого года:
«В этом году мы отмечаем сразу два юбилея — 320 лет городу и 70 лет— авиационному центру. Чтобы в очередной раз подчеркнуть нашу неразрывную связь, мы решили сделать подарок и Липецку, и авиацентру. На день города установим скульптуру по проекту известного в России художника Вадима Кириллова в сквере, рядом с историческим зданием (ул. Зегеля, д.1), где в прошлом летчики постигали теорию».
Информация о том, почему изменено место установки памятника, выясняется.
13 1095
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