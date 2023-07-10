Здоровье

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30-летняя липчанка получила сильные ожоги от антижира

3 1024
#ожог
4
30-летняя липчанка получила сильные ожоги от антижира

Женщина работала с чистящим средством без использования перчаток.

В областной ожоговый центр сегодня ночью с сильными химическими ожогами кистей рук госпитализирована 30-летняя липчанка.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина использовала чистящее средство-антижир «Азелит», но при этом не надела на руки резиновые перчатки. Следствие — ожоги кистей второй и третьей степеней.
3 1024
#ожог
4

Комментарии (3)

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Давыдова

6 минут назад
значит хорошие сапоги, надо брать
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Ромашка

7 минут назад
Это классная химия от Грасс. Отмывает противени, закопченную на костре посуду на раз. Жаль, что из-за таких неумех им придется разбавлять состав, чтобы не судиться с потребителями.
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Буквоед

42 минуты назад
Читайте инструкцию!Она не просто так написана!
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