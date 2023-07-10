30-летняя липчанка получила сильные ожоги от антижира

Женщина работала с чистящим средством без использования перчаток.

В областной ожоговый центр сегодня ночью с сильными химическими ожогами кистей рук госпитализирована 30-летняя липчанка.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина использовала чистящее средство-антижир «Азелит», но при этом не надела на руки резиновые перчатки. Следствие — ожоги кистей второй и третьей степеней.

