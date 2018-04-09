100-летие липецкой авиации начнут отмечать в День космонавтики

О «Гордости русской авиации» расскажут в музее.

12 апреля в 14.00 в Липецком областном краеведческом музее пройдёт мероприятие под названием «Гордость русской авиации», приуроченное к 100-летию передислокации в Липецк эскадры тяжёлых бомбардировщиков «Илья Муромец».



Началом авиационной истории Липецка считается 4 ноября 1918 года, когда на городском ипподроме приземлился первый боевой самолет из эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец», пилотируемый Башко И.С. В гражданскую войну её самолеты вели боевые действия на Южном фронте против войск генерала Деникина. С того времени городская окраина постепенно превратилась в один из крупнейших аэроузлов России. Эскадра первых самолетов базировалась тогда недалеко от железнодорожного вокзала в районе нынешней улицы Терешковой. Бомбардировщики «Илья Муромец» и сопровождавшие их легкие аэропланы «Лебедь» активно участвовали в боевых действиях в период Гражданской войны.



Основные торжества в честь 100-летия липецкой авиации пройдут летом - в районе Набережной обещают грандиозное авиашоу. Планируется, что в воздушном показе примут участие всемирно известные пилотажные группы «Соколы России» на самолетах Су-35С, «Русские Витязи» на самолетах Су-30СМ, «Стрижи» на самолетах МиГ-29 и «Беркуты» на вертолетах Ми-28.



Последний раз демонстрационные полеты для липчан проводились в августе 2015 года на закрытии Международного этапа конкурса воздушной выучки «Авиадартс-2015». А сама традиция проведения авиационных праздников на Липецкой земле была заложена в августе 1924 года во время базирования в Липецке 2-ой Высшей школы красных военлетов.