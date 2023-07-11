вчера, 15:10
Упавший с 6-го этажа подросток курил на подоконнике
Озвучены первые данные доследственной проверки нечастного случая на улице Космонавтов. Тем временем врачи пытаются стабилизировать состояние парня, чтобы перевести его на дальнейшее лечение в Москву.
— У пациента — политравма, сотрясение мозга, ушибы внутренних органов, множественные переломы конечностей и таза. Его состояние было крайне тяжелым из-за большой внутренней кровопотери. Спасла ему жизнь только оперативность бригады скорой помощи, доставившей его больницу. Часть костей таза хирурги сумели собрать, но полноценно сложить все отломки смогут лишь специалисты федеральных медцентров. Как только состояние подростка стабилизируется, его санавиацией перевезут в Москву. Пока же он находится в искусственной коме. Радует то, что пациент дышит самостоятельно, без аппарата ИВЛ, — сообщили GOROD48 в клинике.
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