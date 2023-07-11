Происшествия

вчера, 15:10

Упавший с 6-го этажа подросток курил на подоконнике

11 4130
#падение с высоты
Упавший с 6-го этажа подросток курил на подоконнике

Озвучены первые данные доследственной проверки нечастного случая на улице Космонавтов. Тем временем врачи пытаются стабилизировать состояние парня, чтобы перевести его на дальнейшее лечение в Москву.

СУ СК РФ по Липецкой области продолжает поверку обстоятельств падения из окна общежития на улице Космонавтов 17-летнего подростка. Пока в силу обстоятельств разбившийся юноша не опрошен — он находится в медикаментозной коме — но у сотрудников ведомства есть основания считать, что подросток стал жертвой собственной неосторожности, упав с подоконника, на котором курил.

— У пациента — политравма, сотрясение мозга, ушибы внутренних органов, множественные переломы конечностей и таза. Его состояние было крайне тяжелым из-за большой внутренней кровопотери. Спасла ему жизнь только оперативность бригады скорой помощи, доставившей его больницу. Часть костей таза хирурги сумели собрать, но полноценно сложить все отломки смогут лишь специалисты федеральных медцентров. Как только состояние подростка стабилизируется, его санавиацией перевезут в Москву. Пока же он находится в искусственной коме. Радует то, что пациент дышит самостоятельно, без аппарата ИВЛ, — сообщили GOROD48 в клинике.
11 4130
#падение с высоты

Комментарии (11)

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О как

вчера, 22:27
А в городе то лечить некому.
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Я

вчера, 21:46
А ведь Минздрав предпреждал
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курил

вчера, 21:19
и этим все сказано
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Участник

вчера, 19:19
Больничный коридор Сокольской больницы, а ребенок лежит в ОДБ
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Участник

вчера, 19:17
Опять неправильная информация(откуда вы ее только берете, либо переворачивает с ног на голову то что вам рассказали официальные источники). Ребенок в сознании, дышит самостоятельно уже 3 день, находился в медикаментозной седации после получения травмы и операции. Сейчас состояние стабилизируется. Большая просьба, перепроверяйте информацию перед ее выдачей,
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После

вчера, 17:43
Выписки ещё и запьёт.
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Липа

вчера, 17:09
Больше курить не будет
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Дуля

вчера, 16:51
Траву- мураву?
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Декан

вчера, 16:34
Курите, значит? Будем отчислять!!!
ответить

Логика 48

вчера, 16:04
Курение убивает
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