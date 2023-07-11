вчера, 17:00
В Липецкой области днем небольшие дожди и до +24
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона, не исключены небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16-17 градусов тепла, что на 4 градуса ниже климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем она составит от +20 до +22 градусов.
День 11 июля стал самым теплым в Липецке в 1947 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 7 градусов тепла.
Алкан лтз