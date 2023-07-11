В Липецкой области днем небольшие дожди и до +24

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона, не исключены небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16-17 градусов тепла, что на 4 градуса ниже климатической нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура составит от +19 до +24 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем она составит от +20 до +22 градусов.



День 11 июля стал самым теплым в Липецке в 1947 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 7 градусов тепла.

