Погода в Липецке

вчера, 17:00

В Липецкой области днем небольшие дожди и до +24

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#дожди
В Липецкой области днем небольшие дожди и до +24

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона, не исключены небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16-17 градусов тепла, что на 4 градуса ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура составит от +19 до +24 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем она составит от +20 до +22 градусов.

День 11 июля стал самым теплым в Липецке в 1947 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 7 градусов тепла. 
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#дожди

Комментарии (1)

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Алкан лтз

вчера, 18:48
Смеётесь не большие дожи а на фото машина утанула
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