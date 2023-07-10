Происшествия

сегодня, 09:17

Три человека пострадали в перевернувшемся «Рено»

4 1991
#авария #ДТП
Три человека пострадали в перевернувшемся «Рено»

За три дня на дорогах области получили травмы 13 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 7 июля в Липецке на улице Космонавтов столкнулись автомобили «Хендай» под управлением 49-летнего водителя и «Хендай» с 49-летним мужчиной за рулем. В аварии получила травму 50-летняя пассажирка «Хендая».

8 июля в селе Сошки Грязинского района автомобиль «Хендай» под управлением 60-летнего мужчины столкнулся с «ВАЗ-2107» 21-летнего водителя. С места аварии госпитализирован водитель «ВАЗа».

9 июля в Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков 60-летний водитель «Рено» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В аварии пострадали три пассажира автомобиля.

В тот же день в Елецком районе на трассе «Дон» автомобиль «Киа» под управлением 35-летнего водителя столкнулся со стоящим «Хендаем» 47-летней женщины. В аварии пострадали два два пассажира «Хендая», они доставлены в больницу.

В Измалковском районе на дороге Панкратовка – примыкание к автодороге Афанасьево – Измалково 39-летний водитель «Киа» не справился с управлением и съехал на обочину. В аварии получили травмы водитель и его 67-летний пассажир, оба госпитализированы.


4 1991
#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Туся

24 минуты назад
Это какой-то шабаш хендайный.
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?

сегодня, 11:00
И кювета там нет. Там просто сырая плоская обочина. Откуда вы данные берете?
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Эхо

сегодня, 09:43
Причина одна: это несоответствие выбранной скорости...
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?

сегодня, 09:39
Рено перевернулся на проезжей части. И лежал на крыше, на проезжей части. А потом его перевернули на обочину
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