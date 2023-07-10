Три человека пострадали в перевернувшемся «Рено»

За три дня на дорогах области получили травмы 13 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 7 июля в Липецке на улице Космонавтов столкнулись автомобили «Хендай» под управлением 49-летнего водителя и «Хендай» с 49-летним мужчиной за рулем. В аварии получила травму 50-летняя пассажирка «Хендая».



8 июля в селе Сошки Грязинского района автомобиль «Хендай» под управлением 60-летнего мужчины столкнулся с «ВАЗ-2107» 21-летнего водителя. С места аварии госпитализирован водитель «ВАЗа».



9 июля в Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков 60-летний водитель «Рено» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В аварии пострадали три пассажира автомобиля.



В тот же день в Елецком районе на трассе «Дон» автомобиль «Киа» под управлением 35-летнего водителя столкнулся со стоящим «Хендаем» 47-летней женщины. В аварии пострадали два два пассажира «Хендая», они доставлены в больницу.



В Измалковском районе на дороге Панкратовка – примыкание к автодороге Афанасьево – Измалково 39-летний водитель «Киа» не справился с управлением и съехал на обочину. В аварии получили травмы водитель и его 67-летний пассажир, оба госпитализированы.





