На чердаке у добринца обнаружили 1323 патрона

Мужчину осудили за незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию.

Добринский районный суд вынес приговор 68-летнему уроженцу Воронежской области по части 1 статьи 222 УК РФ за незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина, не имея разрешения, с 1997 года хранил на чердаке своего дома 1323 патрона калибра 5,6 миллиметра, кольцевого воспламенения, которые относятся к категории боеприпасов к спортивно-охотничьему нарезному оружию.



Суд признал добринца виновным и назначил наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей в доход государства.



