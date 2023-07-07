Происшествия
23 минуты назад
На чердаке у добринца обнаружили 1323 патрона
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Мужчину осудили за незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию.
Добринский районный суд вынес приговор 68-летнему уроженцу Воронежской области по части 1 статьи 222 УК РФ за незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина, не имея разрешения, с 1997 года хранил на чердаке своего дома 1323 патрона калибра 5,6 миллиметра, кольцевого воспламенения, которые относятся к категории боеприпасов к спортивно-охотничьему нарезному оружию.
Суд признал добринца виновным и назначил наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей в доход государства.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина, не имея разрешения, с 1997 года хранил на чердаке своего дома 1323 патрона калибра 5,6 миллиметра, кольцевого воспламенения, которые относятся к категории боеприпасов к спортивно-охотничьему нарезному оружию.
Суд признал добринца виновным и назначил наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей в доход государства.
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