Происшествия
сегодня, 15:35
Версию о поджоге автомобилей у ЖК «Слобода» подтверждает запись камеры наблюдения
Судя по записи, целью поджигателя был «Мерседес».
Оказавшаяся в распоряжении GOROD48 запись камеры наблюдения подтверждает версию о поджоге автомобилей у ЖК «Слобода» на улице Нижней Логовой. Напомним, этой ночью у жилищного комплекса горели автомобили «Киа Спортедж», «БМВ» и «Мерседес».
Судя по записи, целью поджигателя был «Мерседес». В 02:12 мужчина в капюшоне и маске метнул в него бутылку с горючей жидкостью, но промахнулся — «коктейль Молотова» упал между «Мерседесом» и «БМВ». Заполыхали обе машины, а потом занялся и «Киа Спортедж».
По данным пожарных, огонь уничтожил моторные отсеки и салоны автомобилей на общей площади 10 квадратных метров.
Судя по записи, целью поджигателя был «Мерседес». В 02:12 мужчина в капюшоне и маске метнул в него бутылку с горючей жидкостью, но промахнулся — «коктейль Молотова» упал между «Мерседесом» и «БМВ». Заполыхали обе машины, а потом занялся и «Киа Спортедж».
По данным пожарных, огонь уничтожил моторные отсеки и салоны автомобилей на общей площади 10 квадратных метров.
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