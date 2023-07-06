Происшествия

сегодня, 15:35

Версию о поджоге автомобилей у ЖК «Слобода» подтверждает запись камеры наблюдения

10 1760
#поджог #пожар
3

Судя по записи, целью поджигателя был «Мерседес».

Оказавшаяся в распоряжении GOROD48 запись камеры наблюдения подтверждает версию о поджоге автомобилей у ЖК «Слобода» на улице Нижней Логовой. Напомним, этой ночью у жилищного комплекса горели автомобили «Киа Спортедж», «БМВ» и «Мерседес».

Судя по записи, целью поджигателя был «Мерседес». В 02:12 мужчина в капюшоне и маске метнул в него бутылку с горючей жидкостью, но промахнулся — «коктейль Молотова» упал между «Мерседесом» и «БМВ». Заполыхали обе машины, а потом занялся и «Киа Спортедж».

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По данным пожарных, огонь уничтожил моторные отсеки и салоны автомобилей на общей площади 10 квадратных метров.
10 1760
#поджог #пожар
3

Комментарии (10)

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География

17 минут назад
Ответ, а при чём США и европейские ценности)))))))
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Ответ

33 минуты назад
vlad, в США отменили смертную казнь ? Однако.--- В целом в 2022 году в США было казнено 18 человек,-
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До тех пор

39 минут назад
vlad, пока не перестанут вспоминать про смертную казнь даже по поводу помятого газона, тогда, значит, общество выздоровело.
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vlad

53 минуты назад
Бывает страшнее, но почему-то смертную казнь отменили в угоду "европейским ценностям". Сколько времени мы ещё будем "на поводке" у англо-саксов?
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скажите главному

53 минуты назад
Надо взять у всех ДНК и проверить по базе
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Собутыльник

сегодня, 16:05
там из этого двора постоянно пьяные крики бухающих, скорее всего классовый раздел
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мнение народа

сегодня, 15:51
Ничего страшного. Новые купят.
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Вася

сегодня, 15:46
Чей мерин?
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шардак

сегодня, 15:44
Страховая возместит.
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Ну и

сегодня, 15:44
фиг толку от этих камер?
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