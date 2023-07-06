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сегодня, 12:32

В бюллетенях довыборов в Госдуму все-таки будут два Токаревых

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#выборы
В бюллетенях довыборов в Госдуму все-таки будут два Токаревых

Один от КПРФ, другой от «Коммунистов России».

Накануне ЦИК России заверила списки кандидатов, выдвинутых партией «Коммунисты России» на дополнительные выборы депутатов Госдумы восьмого созыва по одномандатным округам. Кандидатом от партии в Липецкой области назван Олег Токарев — директор ФОК «Пламя».

Напомним, на днях областной Совет спешно снял с Олега Токарева полномочия члена избирательной комиссии Липецкой области с правом решающего голоса от партии Пенсионеров. Эти полномочия не позволяли Токареву участвовать выборах.

Политолог Роман Марков предположил, что выдвижение кандидата — однофамильца другого участника выборов — представителя КПРФ Сергея Токарева, да еще от созвучной по названию партии может создать «простор для интересных манипуляций» и помочь кандидату от партии власти — председателю областного Совета Дмитрию Аверову.

Вчера центральная избирательная комиссия заверила списки еще одной партии: «Справедливая Россия — За Правду». В них кандидатом на кресло депутата Госдумы по 114-му избирательному округу названа председатель регионального отделения справидливороссов Лариса Ксенофонтова.

Ранее Генеральный Совет «Единой России» выдвинул на выборы Дмитрия Аверова.

Кроме того, 5 июля высший Совет ЛДПР выдвинул на выборы депутата областного Совета и лидера регионального отделения партии Анатолия Емельянова.

Таким образом, в довыборах по 114-му одномандатному округу уже точно будут участвовать пятеро кандидатов: однофамильцы Токаревы, спикер Дмитрий Аверов, депутаты областного Совета Лариса Ксенофонтова и Анатолий Емельянов.
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#выборы

Комментарии (5)

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цирк

39 минут назад
выборы в кавычках-143 проц
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гость

сегодня, 12:54
Звучит тревожная музыка . Голос за кадром . ----Они сделали предложение, от которого невозможно отказаться. И он понял , что стал членом Коммунисты России.------
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Вера

сегодня, 12:52
С дорогой на НТС Металлург 3 не кому помочь, автобусы так и не дали. Зачем вы нам, депутаты
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Ветеран

сегодня, 12:52
Все равно вопрос уже решеный, зачем деньги тратить?
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Зачем

сегодня, 12:44
мозги пенсионерам путаете такими выборами ?
ответить
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