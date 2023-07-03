Общество
сегодня, 12:53
Депутаты Липецкого облсовета освободили Токарева
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от полномочий члена избиркома.
Сегодня внеочредная сессия Липецкого областного Совета, прошедшая в заочном режиме, прекратила досрочно полномочия члена избирательной комиссии Липецкой области с правом решающего голоса Олега Токарева. За это решение проголосовали все 32 принявших участие в сессии депутата. Большинство коммунистов в голосовании участия не принимали, рассказали в пресс-службе облсовета.
Опасение регионального отделения КПРФ вызывает возможное выдвижения Олега Токарева на довыборы в Гослуму по округу № 114. Региональное отделение КПРФ выдвинуло на выборы второго секретаря обкома Сергея Токарева, и его однофамилец может стать т. н. «спойлером».
— Олег Токарев представлял в избиркоме интересы регионального отделения партии Пенсионеров, однако в партии не состоял, — рассказала GOROD48 лидер регионального отделения партии Людмила Яськова. — В ближайшее время партия выдвинет в избирком кандидатуру нового представителя.
— С одной стороны прекращение полномочий Олега Токарева может быть обычным политическим процессом — партии назначают своих членов, меняют — это их право. Партии делегируют в избирком известных людей, которые осуществляют надзор за выборами. С другой стороны, с 90-х существует практика выдвижения кандидата-однофамильца, что создает простор для интересных манипуляций. Если в бюллетене появятся два Токаревых — это, естественно, приведет к разбросу голосов. Избиратели вряд ли знают кандидатов еще и по имени-отчеству. А если однофамилец будет участвовать в выборах от партии «Коммунисты России», то это дубль в двойном размере: и по фамилии, и по названию партии. Подобные манипуляции у нас не наказываются. Таким образом помогают фавориту гонки, возможно, за счет каких-то политических дивидендов в будущем (для кандидата-спойлера прим). Но иногда сигара — это просто сигара, — считает политолог Роман Марков.
— С точки зрения закона тут нет никаких вопросов. Олег Токарев свою задачу в комиссии по каким-то причинам не может выполнять. И подал заявление о выходе. А то, что у коммунистов большое воображение и в каждом действии они видят подвох, это их дело. Если они сильны, они победят. Избиратель, что не разберется и запутается в двух Токаревых? —- уверен политолог Владимир Козомазов.
Напомним, об участии в довыборах депутата Госдумы по 114-му округу уже заявили «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду». В праймериз «ЕР» победил председатель областного Совета Дмитрий Аверов, КПРФ выставила кандидатуру Сергея Токарева, «Справедливороссы» делают ставку на председателя регионального отделения Ларису Ксенофонтову. Облизбирком уже начал прием документов от кандидатов, однако ни ни одного заявления пока не подано.
Опасение регионального отделения КПРФ вызывает возможное выдвижения Олега Токарева на довыборы в Гослуму по округу № 114. Региональное отделение КПРФ выдвинуло на выборы второго секретаря обкома Сергея Токарева, и его однофамилец может стать т. н. «спойлером».
— Олег Токарев представлял в избиркоме интересы регионального отделения партии Пенсионеров, однако в партии не состоял, — рассказала GOROD48 лидер регионального отделения партии Людмила Яськова. — В ближайшее время партия выдвинет в избирком кандидатуру нового представителя.
— С одной стороны прекращение полномочий Олега Токарева может быть обычным политическим процессом — партии назначают своих членов, меняют — это их право. Партии делегируют в избирком известных людей, которые осуществляют надзор за выборами. С другой стороны, с 90-х существует практика выдвижения кандидата-однофамильца, что создает простор для интересных манипуляций. Если в бюллетене появятся два Токаревых — это, естественно, приведет к разбросу голосов. Избиратели вряд ли знают кандидатов еще и по имени-отчеству. А если однофамилец будет участвовать в выборах от партии «Коммунисты России», то это дубль в двойном размере: и по фамилии, и по названию партии. Подобные манипуляции у нас не наказываются. Таким образом помогают фавориту гонки, возможно, за счет каких-то политических дивидендов в будущем (для кандидата-спойлера прим). Но иногда сигара — это просто сигара, — считает политолог Роман Марков.
— С точки зрения закона тут нет никаких вопросов. Олег Токарев свою задачу в комиссии по каким-то причинам не может выполнять. И подал заявление о выходе. А то, что у коммунистов большое воображение и в каждом действии они видят подвох, это их дело. Если они сильны, они победят. Избиратель, что не разберется и запутается в двух Токаревых? —- уверен политолог Владимир Козомазов.
Напомним, об участии в довыборах депутата Госдумы по 114-му округу уже заявили «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду». В праймериз «ЕР» победил председатель областного Совета Дмитрий Аверов, КПРФ выставила кандидатуру Сергея Токарева, «Справедливороссы» делают ставку на председателя регионального отделения Ларису Ксенофонтову. Облизбирком уже начал прием документов от кандидатов, однако ни ни одного заявления пока не подано.
4 846
Валентина
Липецким коммунистам
Липецким коммунистам
ИТк2