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Липецкая вечЁрка: осыпавшаяся на элитном доме кладка, выстрелы на проспекте Победы и минирование ТРЦ
Сегодня, 4 июля, ночью на проспекте Победы слышали выстрелы, утром в элитном доме осыпалась кирпичная кладка, а днем эвакуировали сразу четыре торговых центра.
По словам представителей ТСЖ «Угловая», декоративная кладка явно держалась на честном слове. А вице-мэр Ирина Вербецкая заявила, что с фасада дома ТСЖ обобьет опасную декоративную кладку. Ирина Вербецкая подтвердила, что у осыпавшейся декоративной колонны из облицовочного кирпича не было необходимой обвязки с несущими конструкциями здания. Проще говоря, декоративная кладка крепилась к стенам только на раствор! Странно, что об этом узнали через 20 лет после сдачи дома и опытным путем! Хорошо хоть никто не пострадал от такого эксперимента.
— Может жильцов переселить на ЛТЗ? — предложил Дед.
— В СССР панельные дома строили как временное жилье, чтобы быстрее справиться с проблемой жилья и это временное жилье до сих пор стоит. А в наше время элитное осыпается. Тогда что говорить про пластиковые контейнеры на Опытной или Елецкий, на Хренникова первый дом с трещиной, на Газина на Соколе тоже с трещиной, а на Газина еще даже сдать не успели. Хотя обои поклеят и может еще постоит, — заметил еще один читатель.
— Это точно элитное жилье? — спросил Бригадир Равшан.
Сегодня около трёх часов ночи в полицию позвонил липчанин и сообщил, что у дома №106а по проспекту Победы, слышны выстрелы и крики. Сообщение о конфликте пока проверяет отдел полиции № 3.
— Ну прям как Чикаго в 30 годы, — заметил Хорошо живем.
А отдел полиции № 7 проверяет заявление 18-летней девушки о вооруженном ограблении в парке Победы. К девушке и ее однокласснику, сидевшим на лавочке, сзади подошёл мужчина и потребовал деньги, приставив к горлу девушки предмет, похожий на нож. У молодого человека было только 300 рублей и он отдал их грабителю. По горячим следам никого задержать не удалось.
— А есть ли в парке камеры? Не безопасное место для отдыха — как лесопарк. Наркоманам и грабителям там все дороги и тропы доступны, — написала Гостья1.
— Знаю женщину, которую в молодости там едва не изнасиловали, спасли случайные прохожие, — рассказал историю комментатор.
Посетители четырех торговых центров сегодня днем не смогли сделать покупки. Администрации ТРЦ получила информацию об их минировании. Информационной атаке подверглись два ТРЦ «Европа» — на улицах Советской и Стаханова, «Малибу» и «Ривьера». К вечеру в полиции сообщили, что все центры проверили, ничего подозрительного не нашли.
На завтра синоптики обещают уже до +30 градусов. Такая же жара будет держаться и в ближайшие дни. так что мы еще вспомним прохладу прошлой недели.
И информация для водителей. Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев пообещал, что в августе дорожники закончат ремонт первой половины Сокольского моста и перекроют для ремонта вторую.
Ентот