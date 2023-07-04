Происшествия

сегодня, 16:29

Ночью на проспекте Победы были слышны выстрелы

7 1393
#стрельба #конфликт
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Полиция проводит проверку.

Сегодня около трёх часов ночи в полицию позвонил житель Липецка, который сообщил, что у бара в районе «свечки» на проспекте Победы, 106а происходит конфликт, слышны выстрелы и крики. 

— Отдел полиции №3 проводит проверку, устанавливаются участники конфликта и обстоятельства происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
7 1393
#стрельба #конфликт
1

Комментарии (7)

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Город Надежд

10 минут назад
Нужно по ночам смотреть камеры доступные обычным гражданам для просматривания. Столько интересного можно увидеть))) Целый сериал
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Неравнодушный

34 минуты назад
Дикий народ... Кузнеца на сеновале встречали...
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С

39 минут назад
Нам до США и Франции по критериям стрельба в городе ещё далеко.
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Дина

50 минут назад
народ радуется стабильности
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Догоним

52 минуты назад
и перегоним Америку !
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Хорошо живём

58 минут назад
Ну прям как Чикаго в 30 годы
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Гарри

сегодня, 16:39
Дикий, дикий вест
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