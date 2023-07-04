Происшествия
сегодня, 16:29
Ночью на проспекте Победы были слышны выстрелы
Полиция проводит проверку.
Сегодня около трёх часов ночи в полицию позвонил житель Липецка, который сообщил, что у бара в районе «свечки» на проспекте Победы, 106а происходит конфликт, слышны выстрелы и крики.
— Отдел полиции №3 проводит проверку, устанавливаются участники конфликта и обстоятельства происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
— Отдел полиции №3 проводит проверку, устанавливаются участники конфликта и обстоятельства происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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