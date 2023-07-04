Происшествия
сегодня, 16:31
С дома на улице Желябова уберут декоративную кладку
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Этим займется ТСЖ, обслуживающее дом, с фасада которого сегодня утром осыпался кирпичный декор.
С фасада дома №14а по улице Желябова, с которого осыпалась часть декоративной кладки, обобьют оставшиеся подобные элементы. Как рассказала GOROD48 вице-мэр-председатель департамента ЖКХ Ирина Вербецкая, все они представляют потенциальную опасность для жильцов этого и соседних домов, а также горожан, проходящих под стенами шестиэтажного дома 2003 года постройки.
По словам Ирины Вербецкой, у осыпавшейся декоративной колонны из облицовочного кирпича не было необходимой обвязки с несущими конструкциями здания. Проще говоря, декоративная кладка крепилась к стенам только на раствор! Поэтому все подобные элементы должны быть с фасада дома демонтированы. Этим, как сказала Ирина Вербецкая, займется ТСЖ «Угловая, 15», которая обслуживает дом.
По словам Ирины Вербецкой, у осыпавшейся декоративной колонны из облицовочного кирпича не было необходимой обвязки с несущими конструкциями здания. Проще говоря, декоративная кладка крепилась к стенам только на раствор! Поэтому все подобные элементы должны быть с фасада дома демонтированы. Этим, как сказала Ирина Вербецкая, займется ТСЖ «Угловая, 15», которая обслуживает дом.
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Бабка
Бригадир Равшан