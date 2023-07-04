Происшествия

сегодня, 16:31

С дома на улице Желябова уберут декоративную кладку

2 438
#обрушение
С дома на улице Желябова уберут декоративную кладку

Этим займется ТСЖ, обслуживающее дом, с фасада которого сегодня утром осыпался кирпичный декор.

С фасада дома №14а по улице Желябова, с которого осыпалась часть декоративной кладки, обобьют оставшиеся подобные элементы. Как рассказала GOROD48 вице-мэр-председатель департамента ЖКХ Ирина Вербецкая, все они представляют потенциальную опасность для жильцов этого и соседних домов, а также горожан, проходящих под стенами шестиэтажного дома 2003 года постройки.

По словам Ирины Вербецкой, у осыпавшейся декоративной колонны из облицовочного кирпича не было необходимой обвязки с несущими конструкциями здания. Проще говоря, декоративная кладка крепилась к стенам только на раствор! Поэтому все подобные элементы должны быть с фасада дома демонтированы. Этим, как сказала Ирина Вербецкая, займется ТСЖ «Угловая, 15», которая обслуживает дом.
2 438
#обрушение

Комментарии (2)

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Бабка

38 минут назад
Теперь все элитные дома упакуйте в китайский сайдинг,как у нас неэлитные на Гагарина.
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Бригадир Равшан

сегодня, 16:39
Это точно элитное жилье ?
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